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Ölümlü kazanın gerçekleştiği yolda eylem!

Yavuz Çıkarma Plajı'nın önünde dün akşam meydana gelen ölümlü kazayla ilgili eylem yapıldı

04 Eylül 2021 Cumartesi 19:02
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Ölümlü kazanın gerçekleştiği yolda eylem!

Yavuz Çıkarma Plajı'nın önünde dün akşam meydana gelen ölümlü kazayla ilgili eylem yapıldı. Eyleme Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve vatandaşlar katıldı. Eylemde konuşan Leyla Watt’ın yakını “27 yıl önce oğlumu kaybettiğim yolda bu kez arkadaşımı iyilik meleğimi kaybettim” dedi. Eylemde konuşan vatandaşlar, 3 bin TL seyrüsefer ödemelerine rağmen yolların durumundan şikayet etti. Eylemde suçlunun ne yaya ne de sürücü olmadığı ifade edildi.

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