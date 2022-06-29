Ölümlü trafik kazası!

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

28.06.2022 tarihinde, saat 17:45 raddelerinde Gazimağusa’da Eski Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Ezgi ÖZOĞUL (K-30) , yönetimindeki RZ 732 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada yaya Agajan SEYİDOV (E-26) ‘a çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır yaralanan Agajan SEYİDOV kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Araç sürücüsü Ezgi ÖZOĞUL tutuklanmış olup, tedavisine Gazimağusa Devlet Hastanesi Cerrahi servisinde devam etmektedir. Soruşturma devam eder.