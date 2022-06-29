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Ölümlü trafik kazası!
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Ölümlü trafik kazası!

Feci kazada 26 yaşındaki Agajan SEYİDOV hayatını kaybetti.

29 Haziran 2022 Çarşamba 07:16
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Ölümlü trafik kazası!
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Polisten kazayla  ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

28.06.2022 tarihinde, saat 17:45 raddelerinde Gazimağusa’da Eski Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Ezgi ÖZOĞUL (K-30) , yönetimindeki RZ 732 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada yaya Agajan SEYİDOV (E-26) ‘a çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır yaralanan Agajan SEYİDOV kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Araç sürücüsü Ezgi ÖZOĞUL  tutuklanmış olup, tedavisine Gazimağusa Devlet Hastanesi Cerrahi servisinde devam etmektedir.  Soruşturma devam eder.

Son Güncelleme: 29.06.2022 07:35
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