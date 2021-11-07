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Ölümlü trafik kazası!

Lefkoşa’da sabahın erken saatlerinde meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü zanlı Goodluck Osakpolor Ogbebormahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Kasım 2021 Pazar 11:20
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Ölümlü trafik kazası!
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(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Yusuf Türkkal olayla ilgili bulguları aktardı. Türkkal 7 Kasım 2021 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, PM 626 plakalı salon aracı aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde Dr. Fazıl Küçük Caddesine doğru kullanan Lefkoşa’da sakin zanlı Goodluck Osakpolor Ogbebor seyrettiği yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkıp bordür taşlarına ardından kaldırıma çarpıp takla atarak tavanı üzerinde sürüklendiğini söyledi. Polis kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın şahısın olay yerinde yaşamını yitirdiğini, ayrıca kazada yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mıcheel Uyıose ve Toyın Ogunfeyimi kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduklarını söyledi. Polis taburcu olan araç sürücüsünün tutuklandığını ilk etapta yapmış olduğu beyanların araştırılacağı ayrıca kimliği henüz tespit edilemeyen müteveffanın kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek soruşturmanın selameti açısından zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 08.11.2021 00:32
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