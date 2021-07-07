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Ömer Çelik: KKTC egemen bir devlettir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC ve Kıbrıs Türkü’nün haklarının gasp edilmeye çalışıldığını belirtti.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 19:06
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Ömer Çelik: KKTC egemen bir devlettir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz törenleri için KKTC’ye gelecek olmasından rahatsızlık duyanlara işaret ederek, “onlara diyeceğimiz şudur. Kendi işinize bakın. Bu sizi ilgilendiren bir mevzu değil. Kimsenin rahatsızlık duymasına gerek yok” dedi.

Türkiye’nin bir devlet politikası olarak yıllardır  özel günlerde KKTC’nin yanında olduğunu belirten Çelik, bununla ilgili rahatsızlık belirtilmesinin saygısızlık olduğunu kaydetti. İki devletli çözüme sıcak bakmayan AB’nin neye sıcak baktığını soran Ömer Çelik, 2004 yılında AB’nin federal çözüme destek veren KKTC ve Türkiye’ye verdiği sözleri tutmadığını ancak sınır sorunu olan Güney Kıbrıs’ı AB’ye aldığını hatırlattı.

Çelik, “Bu durum Güney Kıbrıs’ın maksimalist yaklaşımlarına ve dayatmalarına teslim eden AB kararlarıdır. Şimdi bu yanlışı düzeltmeyi Kıbrıs Türk tarafına bırakamazlar” dedi. KKTC ve Kıbrıs Türkü’nün haklarının gasp edilmeye çalışıldığına işaret eden Çelik, bunun son örneğinin de Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklar konusunda yaşandığını kaydetti .Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün imkanlarıyla KKTC’nin yanında olduğunu belirten Çelik, Kıbrıs’ta iki devletli çözümden başka bir yol kalmadığını vurguladı.

Çelik, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemen bir devlettir, bağımsız bir devlettir, Güney Kıbrıs’ın bir parçası ya da uzantısı değildir” dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
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