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Ömer Çelik'ten Kur'an kursu kararı yorumu

Çelik, Anayasa Mahkemesinin Kur'an kursu kararı ile ilgili konuşarak, “Konjonktür hazretleri ve mevzuat efendiye demokrasiyi kurban edemeyiz” dedi.

19 Nisan 2021 Pazartesi 20:07
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Ömer Çelik'ten Kur'an kursu kararı yorumu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına ilişkin kararını da değerlendiren Çelik, "Tabii ki Türkiye'nin de atacağı adımlar vardır. Cumhurbaşkanı Tatar da bunun düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. Dolayısıyla koordinasyonlu şekilde süreci takip etmeye devam edeceğiz. Konjonktür hazretleri ve mevzuat efendiye demokrasiyi kurban edemeyiz." dedi.

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Ömer Çelik
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