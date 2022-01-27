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Omicron'a özel koronavirüs aşıları ne zaman gelecek?

Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede baskın varyant haline gelen Omicron, aşıların etkinliğinde düşüşe neden olduğu için bilim insanlarını endişenlendirdi. Bu nedenle, ilaç şirketleri Omicron'a özel aşılar için çalışma başlattı. ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna, Omicron varyantını hedefleyen özel corona virüs aşısının güvenliğini ve etkinliğini incelemek için klinik denemelere başladığını duyurdu. Bu kapsamda, ilk gönüllüye bi doz Omicron aşısı yapıldı.

27 Ocak 2022 Perşembe 11:59
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Omicron'a özel koronavirüs aşıları ne zaman gelecek?
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ModernaOmicron aşısının klinik denemelerine, iki grup arasında eşit olarak bölünmüş 18 yaş ve üstü yaklaşık 600 yetişkin katılımcının dahil olacağını duyurdu. 

İlk gruptaki katılımcılar daha önce Moderna'nın orijinal aşınının iki dozunu yaptırmış, ikinci gruptaki katılımcılar ise üç dozunu yaptırmış kişilerden oluşacak. Her iki gruptaki katılımcılara tek doz halinde Omicron için geliştirilmiş özel aşı uygulanacak. 

ÜÇÜNCÜ DOZUN OMİCRON'A KARŞI ETKİNLİK VERİLERİNİ YAYINLADI

Moderna, ayrıca 50 mikrogramlık halinde şu anda güçlendirici olarak uygulanan üçüncü doz orjinal aşının Omicron’a karşı nasıl etki gösterdiğine dair veriler yayınladı.

Üçüncü doz aşıdan altı ay sonra, Omicron enfeksiyonunu bloke eden antikorlar azaldı, ancak yine de tüm katılımcılarda saptanabilir durumda kaldılar. Veriler, güçlendiricinin zamanla zayıflasa da varyanta karşı koruma sağladığını gösterdi.

ANTİKORLARDA 6,3 KAT DÜŞÜŞ

Diğer taraftan, Moderna'nın mevcut üçüncü dozu tarafından tetiklenen nötralize edici antikorlar, aynı zaman diliminde virüsün Wuhan’da tespit edilen orjinal versiyonuna göre 6,3 kat daha hızlı azaldı.

Ancak, Moderna CEO’su Stephane Bancel, Moderna'nın orijinal üçüncü doz aşısınını, nötralize edici antikorların altı ay sonra tespit edilebilir kaldığına dair güvence verildiğini söyledi.

Bancel, "Yine de, Omicron'un bağışıklık kaçışının gösterdiği uzun vadeli tehdit göz önüne alındığında, Omicron'a özgü güçlendirici adayımızı geliştiriyoruz." dedi.

Bancel daha önce üçüncü doz aşlarını geçen sonbaharda yaptıran kişilerin muhtemelen bu kışı geçirebilecek kadar yeterli korumaya sahip olacağını söylemişti. 

Bununla birlikte, orijinal iki doz aşıda olduğu gibi, güçlendiricilerin gücü muhtemelen azalacağından, insanların 2022 sonbaharında dördüncü atışa ihtiyaç duyabileceği konusunda uyardı.

PFIZER/BIONTECH: MART AYINA KADAR HAZIR OLACAK

Diğer taraftan, Pfizer ve BioNTech de Omicron’a karşı geliştirdikleri özel corona virüs aşısını, bu haftanın başlarında insanlar üzerinde test etmeye başladıklarını ve 18 ila 55 yaşları arasındaki bin 420 katılımcının testlere dahil olduğunu duyurdu. İki şirket Omicron aşısının Mart ayına kadar hazır olmasını bekliyor.

Son Güncelleme: 27.01.2022 13:08
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeOmicronModerna
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