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'Ön izin' için alınan 'muafiyet' kararı 28 Şubat'a kadar uzatıldı

KKTC’de geçerli ikamet izni veya geçerli yasal vize süresi ile bulunan kişiler, Pandemiden dolayı 28 Şubat tarihine kadar ön izinden muaf tutulacak.

04 Ocak 2021 Pazartesi 16:14
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'Ön izin' için alınan 'muafiyet' kararı 28 Şubat'a kadar uzatıldı

Pandemiden dolayı, Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nde yapılan değişiklik kapsamında; KKTC’de geçerli ikamet izni veya geçerli yasal vize süresi ile bulunan kişiler, 28 Şubat tarihine kadar ön izinden muaf tutulacak.

Koronavirüs salgınından  dolayı vaka sayılarının  artması nedeniyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan önlemler çerçevesinde, KKTC’ye giriş yapıp ülke içinde bulunan ve yurtdışına çıkış yapamayan   çalışanlar için Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nde değişiklik yapıldı.

 Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nün 30. maddesinin 21. fıkrasında yapılan değişiklik kapsamında;

  • KKTC’de ikamet izni ile kalan ancak  Esas Tüzüğün 30.maddesinin 1’inci, 2’nci ve 5’inci fıkraları kapsamı dışında olan kişilerin,
  • Son işyerinde 6 aydan az çalışmış olup, çalışma izni iptal edilen  ve iptal tarihinden sonraki  40 günlük  yasal vize süresi  bitmemiş olan kişiler,
  • Öğrenci muhaceret izni olup okuldan mezun olan ve/veya okulla ilişkisini kesen ve kestikten sonraki  60 günlük  yasal vize süresi  bitmemiş olan kişiler,
  • 2020 Yabancılar VE Muhaceret Emirnamesi’nin yürürlüğe girdiği tarihten önce, ilgili emirname kapsamında olup  Bakanlığa  dilekçe vererek  KKTC kimlik kartı ile giriş  yapmış ve  yasal vize süresi  bitmemiş olan kişiler,
  • KKTC’ye pasaport ile giriş yapmış ve yasal süresi bitmemiş olan kişilerin
  • Çalışma Dairesi’ne müracaat ettiği tarih, Bakanlığımız tarafından işe başlama tarihi kabul edilerek, 28 Şubat 2021 tarihine kadar  işlemleri  ön izinden muaf tutularak yapılabilecek.
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