'Ön izin' için alınan 'muafiyet' kararı 28 Şubat'a kadar uzatıldı

Pandemiden dolayı, Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nde yapılan değişiklik kapsamında; KKTC’de geçerli ikamet izni veya geçerli yasal vize süresi ile bulunan kişiler, 28 Şubat tarihine kadar ön izinden muaf tutulacak.

Koronavirüs salgınından dolayı vaka sayılarının artması nedeniyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan önlemler çerçevesinde, KKTC’ye giriş yapıp ülke içinde bulunan ve yurtdışına çıkış yapamayan çalışanlar için Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nde değişiklik yapıldı.

Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nün 30. maddesinin 21. fıkrasında yapılan değişiklik kapsamında;