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Önan 4 gün daha tutuklu kalacak

Mustafa Önan aleyhindeki soruşturma devam ediyor

19 Ekim 2018 Cuma 17:25
Önan 4 gün daha tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) - Merit Royal Casino’da yaşanan vurgun soruşturmasında tutuklanan Mustafa Önan aleyhindeki soruşturma devam ediyor.  Önan, dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolun’da görevli polis memuru Ali Aslan, zanlı Mustafa Önan’ın “Müstahdem tarafından sirkat” , “Başkasının kimliğine bürünme” ve “Sahtekârlıkla para temini” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Ali Aslan, zanlının 22 Eylül ve 5 Ekim tarihleri arasında A.C., isimli kişinin kimliğine bürünerek casino kasasından oyun oynamış gibi gösterip 2 bin 100 Dolar parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi.

Alınan tutukluluk süresinde, zanlının bir oyun oynadığı yönünde ifade verdiğini kaydeden Aslan, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğuna vurgu yaptı.

Aslan, soruşturmanın çok ciddi olduğuna dikkati çekerek zanlının 4 gün daha tutuklu kalması talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

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Mustafa ÖnanTutuklamaSoruşturmaGündemKıbrıs
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