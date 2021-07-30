Onbaşı: Yoğun bakımdaki en genç hasta 39 yaşında

Yoğun bakımda tedavi gören 6 hastanın olduğunu söyleyen Onbaşı, “Yoğun bakımda yatan en genç hastamız 39 yaşında. Bugün yoğun bakımdan taburcu etmeyi planlıyoruz. Bir de 52 yaşında hastamız var. Diğer dört hastamız 70 yaş üzeri. Tüm hastalarımız erkek. 2 tane tam doz aşılanmış, 70 yaş üzeri entübe hastamız var. Bu hastalarımızın aşıları Mart ayında yapılmış. Kronik hastalıkları da var. 39 yaşındaki hastamız aşısızdı” dedi.

Yoğun bakımda yatış süresinin 7-10 gün olduğunu vurgulayan Onbaşı, “Yoğun bakımın kapasitesi 24’tür. Şu anda yatan 6 hastamız var” dedi.

Aşılanmanın önemini de vurgulayan Onbaşı, “Hastalığı kötü geçirmemek adına, aşıyı herkese öneriyoruz. Şubat ayında 15 hastamız vardı, aşılama yeni başlamıştı o dönemlerde. Şimdi 6 hastamız var. Aşıyı mutlaka yaptıralım. Bulduğumuz ilk aşıyı da olalım. Aşı karşıtlarına, hurafelere inanmayalım. Biz Sağlık Bakanlığı ve Tabipler Birliği’nin açıklamalarını dikkate alalım” dedi.

Son dönemlerde vaka sayılarındaki artışa da dikkat çeken Onbaşı, bunun nedenlerini şöyle sıraladı, “ ‘Aşı oldum bana bir şey olmaz’ diyenler var, ya da ‘aşı olmam, bana bir şey olmaz’ vurdumduymazlığında olanlar. Kurallar açıklanıyor ama denetimler yapılmıyor. Bunlar hep etkendir vakaların artması için. O yüzden kurallara uymamız ve denetleme yapmamız lazım.”