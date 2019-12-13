Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Kış depresyonuna karşı 4 etkili öneri
Kış depresyonuna karşı 4 etkili...
WhatsApp kullananlar dikkat!
WhatsApp kullananlar dikkat!
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak durmazsanız...
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak...
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...

Onbaşıoğulları: Bekleyen çocuğum var ve hamileyim

13 Aralık 2019 Cuma 17:40
Onbaşıoğulları: Bekleyen çocuğum var ve hamileyim

(Kamalı Haber) - Girne’de unuttukları cep telefonu yüzünden olay çıkarıp, bir kişiyi bıçakladığı gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Batuhan Zünbülova ve Yasemin Onbaşıoğulları yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel, olayın 10 Aralık 2019 tarihinde, saat 02.00 sıralarında Girne’de Atilla Sokak üzerinde Cafe Harbour isimli işyerinin lojmanı olarak kullanılan eve giren zanlılar Batuhan Zünbülova ve Yasemin Onbaşıoğulları’nın kafede unuttukları cep telefonunu aldığı düşüncesiyle Shuro Ahmed’in omuzunu maket bıçağı ile kestiklerini söyledi. 

Soyel, zanlıların daha sonra Shuro Ahmed’e ait cep telefonunu aldıklarını belirtti. Polis, zanlıların daha sonra aynı evde bulunan Serkan Doğrusöz, Ahmet Işık, Saim İslam, Ahmet Shuvo ve Sacid Hasan’a ait toplam 5 adet cep telefonlarını da aldıklarını ifade etti. Polis, zanlıların telefonları topladıktan sonra evin mutfak kısmına girerek, bıçak aldıklarını, Batuhan Zünbülova’nın “Ahmet bir daha buraya gelirse hepinizi bıçaklarım” dediğini ve sonra Serkan Doğruöz’ü darp ettikten sonra olay yerinden gittiğini söyledi. 

Polis memuru Soyel, zanlının mutfaktan aldığı bıçağı pencereden attıp olay yerinden kaçtığını ifade etti. Polis, zanlıların 11 Aralık tarihinde tespit edilerek gözaltına alındığını mesele ile ilgili olarak aranan emareler ve telefonlar olduğunu belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Batuhan Zünbülova olay da bahsi gecen gün ve saatlerde Girne’de Teras Cafe isimli yerde olduğunu kaydederek kamera görüntülerini alırlarsa görecekler dedi. Suçsuz olduğunu da belirtti. Zanlı Yasemin Onbaşıoğulları ise ortada emare yok bıçak yok telefon yok beni boşuna tutuyorlar suçsuzum dedi. Zanlı ayrıca İngiltere de kendisini bekleyen çocuğunun olduğunu uçak biletinin yandığını ve hamile olduğunu da söyledi.

Huzurunda verilen şahadet ve beyanları değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün tutuklu kalmasının gerekmediğini ve 5 günlük sürenin yeterli olacağını belirtip bu yönde emir verdi. Dündar ayrıca zanlı Onbaşıoğulları’nın ayrıca doktor kontrolünden de geçirilmesine emir verdi.

 

 

Anahtar Kelimeler:
Onbaşıoğulları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanayi Dairesi’nden açıklama
Sanayi Dairesi’nden açıklama
Saner: “İmar planının yayınlanması ötelenebilır”
Saner: “İmar planının yayınlanması ötelenebilır”
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim