Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
11 ay hapis cezası
11 ay hapis cezası
İçkiyi pantolonunun içine sokmuş
İçkiyi pantolonunun içine sokmuş
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
2 ay cezaevinde bekleyecek
2 ay cezaevinde bekleyecek
Flaş Haber
Gençlik Dairesi'nde vaka!
Kapat

Önce PCR sonra sınav

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 12. sınıf sınavları ile uluslararası sınavlara katılacak öğrenci, görev alacak öğretmen ve yetkililerin, PCR testi yaptırmalarının zorunlu olduğunu bildirdi. 

21 Nisan 2021 Çarşamba 16:32
887 Okunma
Önce PCR sonra sınav

Amcaoğlu, PCR testlerinin, yarın ve cuma günleri, 09.00 – 16.00 saatleri arasında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen PCR merkezlerinde yapılacağını kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu yazılı açıklamasında, 12. sınıf sınavları ile uluslararası sınavlara girecek 9, 10, 11 ve 12. sınıfların (IGCSE) sınavlarının, 26 Nisan - 11 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını hatırlattı.

Amcaoğlu, öğrencilerin ve öğretmenlerin sınavlara, PCR negatif sonuç belgesi ile katılmaları gerektiğini belirterek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, hangi okulların, nerede PCR testi yapacaklarının tablosunu yayınladığını duyurdu.

Amcaoğlu, tablonun, bakanlığın resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesinden de paylaşılacağını ifade ederek, “tüm öğretmenlerden bu karara uymalarını” istedi, “Uymayanlar hakkında mevzuat neyi emrediyorsa uygulanacak” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adem Şenel hayatını kaybetti.
Adem Şenel hayatını kaybetti.
"Çözüm olmasını beklemeden önce iş birliği alanlarını geliştirmeliyiz"
"Çözüm olmasını beklemeden önce iş birliği alanlarını geliştirmeliyiz"
Güney'de günlük vaka sayılarındaki artış devam ediyor
Güney'de günlük vaka sayılarındaki artış devam ediyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim