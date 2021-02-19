Önce yayımlandı, sonra kaldırıldı

Oteller, kumarhaneler, turizm ve seyahat acentelerine yapılacak istihdam desteği ile ilgili Bakanlar Kurulu tarafından ‘alınmayan’ bir karar; Resmi Gazete’de yayımlandı, kaos yaşandı.
Dünkü Bakanlar Kurulu’nun ardından Resmi Gazete’de yayımlanan ‘yanlış’ kararda, desteklerin çalışanların hesaplarına yatırılacağı, tüzüğün yürürlüğe girmesinin ardından 3 iş günü içerisinde başvuruda bulunmaları istendi.
Söz konusu karar, kısa süre sonra resmi internet sitesinden kaldırıldı.
‘Yanlış’ kararın yayımlanmasının ardından çalışanların İhtiyat Sandığı Dairesi’ne başvuru yapmaya başladığı öğrenildi.
Daireye başvuruda bulunan kişiler, yapılan hatayla ilgili bilgilendirildi.