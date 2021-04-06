ONLİNE AŞI BİLGİ SİSTEMİ’NE BAŞVURANLAR BUGÜN AŞILANMAYA BAŞLADI

Kardelen Göksu /Gündem Kıbrıs Özel

Online Aşı Bilgi Sistemi’ne başvuranlar bugün aşılanmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Görevlisi Mehmet Dolmacı, Gündem Kıbrıs’ın sorularını yanıtladı.

İlk doz aşıların bugün yapıldığını ve 75 üstü vatandaşların aşılandığını söyleyen Sağlık Bakanlığı’nda Bilgi İşlem Görevlisi Mehmet Dolmacı, “İlk gün olarak 75 yaş üstü vatandaşlarımızı aşılamaya başladık. Aşı Bilgi Sistemi’nden başvuru yapan vatandaşlarımıza 6 farklı merkezde birinci doz aşı yapılmaya başlandı. İlk öncelik 75 yaş üzeri, ondan sonra 65 yaş ve kronik hastaların aşılanmasına başlanacaktır. Bunun yanı sıra ‘asibilgisistemi.com’dan her yaştan ve her bölgeden olan vatandaşlarımız bu başvuruyu yapabilecek ve aşılamadan yararlanabilecektir” diyerek konuştu.Yatalak hastalarında evde aşı olabilme şansından bahseden Dolmacı, “Aynı zamanda evde yatalak olarak kalan vatandaşlar da Aşı Bilgi Sisteminden başvuru yaptığında en yakın sağlık ocağından ya da hastaneden gelip evde aşı olabilme şansına da sahiptir” dedi.