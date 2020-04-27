Online görüntülü konferans gerçekleştirilecek

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarında ortaya çıkabilecek ruhsal etkilenmelere yönelik “Psiko-eğitim, Psikolojik İlkyardım” konulu destekleyici online görüntülü konferans düzenleneceği söylendi.
Söz konusu konferansın yarın sabah saat 10.00’da yapılacağı kaydedildi.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görevli hemşirelerle gerçekleştirilecek konferansta Dr. Pelin Ünal Varış, Başhemşire Teslime Akbaş, Psikolog İpek Uçkan ve Eğitim Hemşiresi Duygu Örsdemir yer alacak.