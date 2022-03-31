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Orçan: ‘Benim Çıkarlarıma Dokunursa Kalsın’ Mantığı Artık Ortadan Kalkmalı

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

31 Mart 2022 Perşembe 09:46
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Orçan: ‘Benim Çıkarlarıma Dokunursa Kalsın’ Mantığı Artık Ortadan Kalkmalı
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ÖZEL HABER

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…
 

Belediyeler Değişiklik yasa tasarısı ile birlikte kırsal bölgelerin korunması gerektiğini ve gelişmesi için şuan ki gelir adaletsizliğinin giderilmesi gerektiğini söyleyen Orçan, “Bu zamana kadar kırsaldaki belediyelerin haklarını yediler. Bu düzen ve sistem devam edemez. Kabile devletlerinde bile bu düzen yok. İmar yetkilerinin belediyelerde olmadığı bir düzenden bahsediyoruz. Böyle bir düzen olamaz. Yerel yönetimleri güçlendirdiğinizde merkezi yönetimler rahat edecek. Bu yasayı süratle geçirmemiz gerekmektedir. ‘Benim çıkarlarıma dokunursa kalsın’ mantığı artık ortadan kalkmalı” şeklinde konuştu

Anahtar Kelimeler:
Hayri OrçanBelediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı
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