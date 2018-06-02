Örgüt temsilcilerine icraatlarını anlattı

Güzelyurt Belediye Başkanı ve UBP Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar, belediye meclis üyesi adayları ve partililer dün akşam UBP ilçe Merkez binasında, İsmet Paşa, Lala Mustafa Paşa ve Piyale Paşa Mahallesi örgüt temsilcileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Mahmut Özçınar Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Özçınar, partililere gerçekleştirdiği icraatlardan bahsetti.

Özçınar, Kalkanlı Hizmet Binası benzeri hizmet binalarının Bostancı ve belediye sınırlarına bağlı köylerde de yapılmasını planladıklarını anlattı.

“Güzelyurt’ta yapılacak çok işimiz var” diyen Özçınar, yeniden seçilmesi halinde, yeni dönem için en çok önem verdiği çalışmalardan birinin toplu konut projesi olduğunu belirtti.

Mahmut Özçınar yapımı etaplar halinde devam eden Kent Park projesinin 400 dönümlük bir arazi içerisine yerleştirildiğini ve bu kapsamda yürüyüş, bisiklet yolları, çocuk oyun grupları, oturma bankları gibi unsurların yer alacağını da paylaştı. Özçınar ayrıca 2018-2022 yıllarında yapmayı planladıkları yeni projelerini de anlattı. Toplantı sonrası adaylar toplu halde Kalkanlıyı ziyaret ederek köylülerle buluştu.

Adayların köylülere tanıştırıldığı toplantıya UBP Milletvekilleri Ali Pilli, Menteş Gündüz, Ersin Tatar, Hasan Taçoy, Aytaç Çaluda da katıldı.