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Orkoz: 80 iş arkadaşımla birlikte bugün işimize son verildi

İki çocuk babası Esengin Orkoz bugün 80 iş arkadaşıyla birlikte işine son verildiğini duyurdu.

30 Ocak 2021 Cumartesi 14:25
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Orkoz: 80 iş arkadaşımla birlikte bugün işimize son verildi

Bir güvenlik şirketinde çalışan evli ve iki çocuk babası Esengin Orkoz bugün 80 iş arkadaşıyla birlikte işine son verildiğini duyurdu. 4 kişiye bakmakla yükümlü olduğu söyleyen Orkoz yetkililere seslendi: “Aileme Nasıl Bakacam? Hırsızlık Yaparak mı? Dolandırıcılık Yaparak mı? Borçlu Olduğum Kişilerin Yüzüne Nasıl Bakacam?”

Orkoz’un açıklaması şöyle:

Malesef 80 İş Arkadaşımla Beraber Covid 19 Nedeniyle Sektörün Kötü Olduğu İçin İşlerimize Bugün Son Veril..di Ben Kendi Adıma Konuşmak İsterim. Dört Kişiye Bakmakla Yükümlü Biriyim Bu Zor Dönemde İşsiz Kalmak Çok Kötü Pisikolojik Durumum Alt Üst Durumda Şimdi Ben Sorarım Burdan Yetkililere Aileme Nasıl Bakacam Hırsızlık Yaparakmı Dolandırıcılık Yaparakmı Borçlu Olduğum Kişilerin Yüzüne Nasıl Bakacam Ya Evlatlarımın Bir Babanın Çaresizliği Kadar Kötü Bir Olay Yok Ne Malımız Var Nede Mülküm Satıp Bir Süre Yaşama Tutunalım Yakındır Elektrik Kesilir Elimizde Olanda Tükenir Sonra Ne Mi Yapacam İşde Orasını Bende Bilmem Kendimimi Keseyim Birilerinimi Keseyim Vitrinleri İndirip Olaymı Çıkarayım Yoksa Banka Mı Soyayım Çaresizlik Her Şeyin Başlangıcı Değilmidir Zaden.

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