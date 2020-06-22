Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

Orman yangınları hakkında meclis araştırma komitesi toplandı

1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığına, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi, bugün, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

22 Haziran 2020 Pazartesi 14:15
702 Okunma
Orman yangınları hakkında meclis araştırma komitesi toplandı

1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığına, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi, bugün, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Meclis Araştırma Komitesi, Komite Başkanı ve Komite Başkan Vekili seçimini gerçekleştirdi. Komite Başkanı olarak UBP Milletvekili Yasemi Öztürk; Komite Başkan Vekili olarak CTP Milletvekili Erkut Şahali seçildi. 
Komite toplantısına, UBP Milletvekili Özdemir Berova, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı. 

Anahtar Kelimeler:
YangınOrman Yangınları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kapalı Maraş'ı Kıbrıs Müzakerelerinde feda etmeyelim"
"Kapalı Maraş'ı Kıbrıs Müzakerelerinde feda etmeyelim"
Haftalık Trafik Raporu: 2 ölü, 11 yaralı
Haftalık Trafik Raporu: 2 ölü, 11 yaralı
“Özel jet” ile ilgili soruşturma ön raporu Başbakanlığa verildi
“Özel jet” ile ilgili soruşturma ön raporu Başbakanlığa verildi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim