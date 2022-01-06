Orsel Neşe: “Gençlerimiz için aday oldum”

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DP Girne Milletvekili adayı Orsel Neşe, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı…

“KENDİ EVİMİN ADAYIYIM”

Küçük yaşlardan itibaren sporun içerisinde yer aldığını ve çeşitli sivil toplum örgütlerinde de görev alarak gençleri spora teşvik etmeyi kendisine misyon edindiğini kaydeden Orsel Neşe, son sekiz yıldır Miratlı Spor Klübü başkanlığı görevini sürdürdüğünü söyledi. Siyasete girme kararının etrafından gelen talepler doğrultusunda değerlendirdiğini söyleyerek, “1992’de Demokrat Parti kurulduğu andan itibaren partide görev almaya başladım. Kendi inşa ettiğimiz evimin adayıyım” ifadelerini kullandı. Umuyorum ki ülkemizin ve gençliğimizin sorunlarına çözüm bulacağız. Yıllardır gençlerle bir aradayım ve onların sorunlarını çok iyi biliyorum. Siyasete girme nedenlerimden biri de gençlerimizdir” dedi.

“SPORCULARIMIZI SİGORTALAMAK MÜMKÜN”

Demokrat parti olarak hayal satmadıklarını söyleyen Neşe, turizm sektörünün ve spor camiasının sorunlarını çok iyi bildiğini kaydetti. “Neşe, “Mecliste onların sesi olacağım. Ambargolar altında ezilen bir toplumuz ama ambargoları bireysel olarak kırabiliriz. Dünyada çok başarılı sporcularımız var. Kuzey Kıbrıs’ta gençlerimize destek vererek ve onları teşvik ederek dünya çapında başarılara imza atmamız imkânsız değildir. Federasyona kayıtlı sporcularımız var. Çok başarılı olan ancak işsiz olan sporcularımız var. Sosyal bir devlet olarak bu sporcularımızı sigortalayabilir ve onların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

“GENÇ GİRİŞİMCİLERE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR”

Toplumsal uzlaşıya en çok ihtiyaç duyular bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Neşe, “Mutfakta yangın var. Vakalar çok hızlı arttı ve sağlık alt yapısındaki sıkıntıları yıllardır konuşuyoruz. Özel sektöre ufak dokunuşlarla kalkındırabilir, bu zor dönemi ekonomik anlamda rahatlatabiliriz” dedi. Genç girişimcilere destek verilmesi konusunda da görüşlerini aktaran neşe, “Beyin göçü vermemek için devlet olarak genç girişimcilere sahip çıkmamız gerekiyor. Devlet memuru olmak artık bir kriter olmaktan çıkmalı. Gençlerimizin dünyayı yakından takip edecek ve hayallerindeki işleri yapabilecekleri yeni sektörlere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

“TURİZM FAALİYETLERİNİ GENİŞLETMEYİZ”

Turizmde yeni açılımlara ihtiyaç duyulduğunu aktaran neşe, “Spor turizmi ve diğer çeşitli turizm faaliyetleri ülkemizde geliştirilebilir. Ülke olarak hem gerekli faaliyet alanlarına hem de iş deneyimine sahibiz. Demokrat Parti pandemi döneminde turizm açılımlarında önemli rol oynamıştır. İnanıyorum ki 23 Ocak’tan sonra turizmle ilgili projelerimizi hayata geçireceğiz ve ülkemizin önünü turizmde daha da açacağız” dedi.

“BU ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN BENİM UMUDUM VAR”

23 Ocak Erken Genel seçimlerinde tüm vatandaşların demokratik haklarını kullanarak sandığa gitmeleri yönünde tavsiyede bulunan Orsel Neşe, umudumuzu kaybedersek her şeyimizi kaybederiz. Siyasi kurumdan tekrar güçlenerek çıkmanın tek yolu siyasette tekrardan yapılanmadır. Hep birlikte ülkemizi kalkındırmak için yapısal reformları masaya koyacağız ve içerisinde bulunduğumuz bu zor günleri istikrarla atlatacağız. Umuyorum ki daha iyi günlere hep birlikte ulaşacağız. Bu ülkenin geleceği için benim umudum var” dedi.