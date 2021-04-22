"Orta zemini en çok arzu eden benim"

Bakan Tahsin Ertuğruloğlu şunları söyledi:

“Ortak zemin olmasını çok olası bir netice olarak ben Ertuğruloğlu olarak bekliyor muyum? Hayır… Arzu etmediğimden dolayı değil. En çok arzu eden benim. Çünkü ortak zemin dediğimiz tek bir zemindir artık... İki egemen varlık. Başka da zemin yok… Dolaysıyla bu zemin var mı yok mu sorusuna inşallah olur diyebilirim… Yeni bir sayfa açılması gerekir ki eskisi ile bir yere gidilmediği, gidilemeyeceği de nettir. Aldatmaca bir federasyonu bile kabul etmeyen bir Rum yönetiminden söz ediyoruz. ”

KAYNAK: KIBRIS POSTASI