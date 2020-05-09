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Ortak üyelik için başlatılan imza kampanyası, Dünya Sağlık Örgütü’nün dikkatini çekti

Ortak üyelik için başlatılan imza kampanyası, dünya sağlık örgütü'nün dikkatini çekti

09 Mayıs 2020 Cumartesi 22:45
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Ortak üyelik için başlatılan imza kampanyası, Dünya Sağlık Örgütü’nün dikkatini çekti

Akademisyen Mehmet Hasgüler’in 22 Nisan’da elektronik ortamda başlattığı, “Kıbrıslı Türklerin Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) ortak üyelik için imza kampanyası”, Dünya Sağlık Örgütü’nün dikkatini çekti. Ortak üyelik talebiyle yapılan ve büyük ilgi gören imza kampanyası Dünya Sağlık Örgütü Medya Direktörü Gabby Stern tarafından takibe alındı. Öte yandan twitter’da başlatılan ve özel bir dijital yöntemle imza kampanyasına dönüşen girişim büyük ilgi görüyor. Hasgüler’in başlattığı kampanya Türkiye medyası tarafından da ilgiyle karşılandı. Aralarında Cumhuriyet, Milliyet, Haber Türk, Fox TV, Artı TV, Bengu Türk TV, Sputnik Türkiye’nin de olduğu birçok gazete ve televizyon Hasgüler ile röportajlar yaparken, bazı üçüncü ülke ajansları da kampanyaya ilgi gösterdi. En son olarak The Economist sağlık editörü Natasha Loder, imza kampanyasını “ilginç” diye nitelendirdi. Mehmet Hasgüler, Kıbrıslı Türklerin Dünya Sağlık Örgütü’ne ortak üyeliği kampanyasının tek hedefinin, “mümkün olan en yüksek sağlık standardına ulaşma hakkı” olduğunu açıkladı. Kampanyanın siyaset üstü olduğunu, sağlık hakkı için yapıldığını ve kimsenin bunu siyasete çekilmemesini isteyen Hasgüler, tüm vatandaşlarımızı kampanyaya destek vermeye çağırdı.

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