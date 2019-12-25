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Ortaköy'de kaza: 1 kişi yarlandı!

25 Aralık 2019 Çarşamba 15:05
Ortaköy'de kaza: 1 kişi yarlandı!

Bu sabah Ortaköy'de meydana gelen kazada 28 yaşındaki Murat Bay yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bu sabah saat 09.00 sıralarında Ortaköy’de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde meydana geldi. Nejla Kulle (57), yönetimindeki NK 858 plakalı araç ile Lemar istikametine doğru seyrettiği sırada yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 28 yaşındaki yaya Murat Bay’a çarptı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anahtar Kelimeler:
OrtaköyKazaHaber
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