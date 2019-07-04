Otel inşaatında iş kazası

Polis Basın Bülteni’ne göre, İskele’de yapımı devam eden Cyprus Premium Otel’in inşaatında çalışmakta olan Mehmet Birinci dün saat 16.00 sıralarında profil merdiven üzerinde elektrik tesisatı işi yaptığı sırda merdivenin kayması sonucu 2 buçuk metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralandı.

42 yaşındaki Mehmet Birinci kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ kalça kemiği kırığı teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Polisin konuya ilişkin soruşturması devam ediyor.

(BRT/PGM)