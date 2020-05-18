Oteller 1 Haziran’da açılıyor!

Tepebaşı’nda çıkan yangın sonrası bugün Güzelyurt’ta toplanma kararı alan Bakanlar Kurulu sona erdi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Bakanlar Kurulu’ndan alınan kadar açıkladı.

Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar şöyle:

- 24 Mayıs’ta toplu ibadet yapılabilecek, 1 Haziran’da oteller, casinolar ve bet ofisleri açılacak.

- 1 Haziran itibari ile kültür sanat, sinema sergi salonu ve kütüphaneler de belli koşullarla açılacak.

- Restoranların açılması ile ilgili kriterler belirlendi. Restoranlar 20 Mayıs’ta açılabilecek.

- Her şey yolunda gittiği takdirde 1 Temmuz’da düğün salonlarının açılması planlandı.

- Köy kahvehaneleri, çocuk parkları, oyun alanları 20 Mayıs’tan itibaren açılacak.

- 1 Haziran itibari ile bireysel sporlar yapılabilecek.

- Bin 500 TL destek ödemeleri için yapılan 800 başvuruda, banka ve IBAN numarası veya kimlik bilgileri yanlış olduğu için bu kişilere ödeme yapılmadı. Konuyla ilgili çalışma yapılıyor.