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Oteller 1 Haziran’da açılıyor!

Tepebaşı’nda çıkan yangın sonrası bugün Güzelyurt’ta toplanma kararı alan Bakanlar Kurulu sona erdi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Bakanlar Kurulu’ndan alınan kadar açıkladı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 20:12
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Oteller 1 Haziran’da açılıyor!

Tepebaşı’nda çıkan yangın sonrası bugün Güzelyurt’ta toplanma kararı alan Bakanlar Kurulu sona erdi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Bakanlar Kurulu’ndan alınan kadar açıkladı.

Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar şöyle:

- 24 Mayıs’ta toplu ibadet yapılabilecek, 1 Haziran’da oteller, casinolar ve bet ofisleri açılacak.
- 1 Haziran itibari ile kültür sanat, sinema sergi salonu ve kütüphaneler de belli koşullarla açılacak.
- Restoranların açılması ile ilgili kriterler belirlendi. Restoranlar 20 Mayıs’ta açılabilecek.
- Her şey yolunda gittiği takdirde 1 Temmuz’da düğün salonlarının açılması planlandı.
- Köy kahvehaneleri, çocuk parkları, oyun alanları 20 Mayıs’tan itibaren açılacak.
- 1 Haziran itibari ile bireysel sporlar yapılabilecek.
- Bin 500 TL destek ödemeleri için yapılan 800 başvuruda, banka ve IBAN numarası veya kimlik bilgileri yanlış olduğu için bu kişilere ödeme yapılmadı. Konuyla ilgili çalışma yapılıyor.

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