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Otobüs şoförlerinin eylemi sürüyor

Toplu taşımacıların eylemi devam ediyor...

09 Haziran 2020 Salı 08:15
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Otobüs şoförlerinin eylemi sürüyor

Kar-İş’in, Cumhuriyet Meclisi önündeki araçlı eylemi devam ediyor...

Dün gerçekleştirilen eylemde zaman zaman gergin anlar yaşanmış, Kar-İş heyetiyle Ulaştırma Bakanlığı temsilcileri arasındaki görüşmeler de gerçekleşmişti.

Öte yandan bugün gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu’nda da toplu taşımacıların sorunlarının gündeme gelmesi bekleniyor...

TOPLU TAŞIMACILARIN TALEPLERİ NELERDİ?

  • Personelimiz için sigorta ihtiyat sandığının yıl sonuna kadar dondurulması.
  • Personelimiz için bin 500 TL'lerin ödenmesi.
  • Mazot sübvansiyonu Seyrüsefer muayene vb. haçların cezasız ödenmesi
  • Toplamda 35 bin 400 TL olarak şekilde araç başı hibe verilmesi
  • T izni sahiplerine 50 bin TL kredi verilmesi
  • Bir yıl ödemesiz, beş yıl vadeli ve faiz oranının yüzde 4’ü geçmeyecek şekilde kredi imkanı sağlanması
  • Sektörün borç kredilerinin düşük faiz oranı ile yeniden yapılandırılması
  • Yeni T işletme izinlerinin on yıl süre ile dondurulması
  • Kilometre başı teşvik verilmesi

Kaynak : Kıbrıs Postası 

Son Güncelleme: 09.06.2020 08:40
Anahtar Kelimeler:
EylemKAR-İŞ
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