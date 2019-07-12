Owoyalr cinayetinde flaş gelişme!

Başkent Lefkoşa’da bir aracın bagajında ölü bulunan 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola Owoyalr ’ın öldürülmesi olayı ile ilgili zanlı sayısı 11’e yükseldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre zanlılar şu sıralarda Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Adeola Owoyalr ’ın cesedi, 8 Temmuz Pazartesi günü Lefkoşa okullar yolu üzerinde Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu yanında bulunan toprak alanda park halinde bulunan bir salon aracın bagaj kısmında tespit edilmişti.

(BRT/PGM)