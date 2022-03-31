Künye
Kıbrıs 21
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Eve gel hemen geberteceğim seni, öldürecem seni”
"Eve gel hemen geberteceğim seni,...
Mağusa'da tecavüz
Mağusa'da tecavüz
Küçük kıza cinsel istismar!
Küçük kıza cinsel istismar!
Tekneyle KKTC Kıyılarına Bırakılan Suriye Uyruklu 7 Kişi Tutuklandı
Tekneyle KKTC Kıyılarına Bırakılan Suriye...
Sahte Belçika kimlik kartları ile yakalandılar
Sahte Belçika kimlik kartları ile...

Oymen: Tarım politikalarının değiştirilmesi gerek

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Gıda Mühendisleri Odası, tarımdaki sorun çözülmeden enflasyonun çözülemeyeceğini belirtti.

31 Mart 2022 Perşembe 19:45
99 Okunma
Oymen: Tarım politikalarının değiştirilmesi gerek
banner108

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Gıda Mühendisleri Odası, tarımdaki sorun çözülmeden enflasyonun çözülemeyeceğini belirtti.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Beste Oymen, yazılı açıklamasında, mazot, gübre, yem ve elektrik gibi temel girdi fiyatlarındaki olağanüstü artışların yanı sıra, üretimin planlı ve verimli olmaması gibi etmenlerin gıdada fiyat artışına neden olduğuna işaret ederek, “Enflasyona dur diyebilmemiz için tarım politikalarının değiştirilmesi gerekmektedir” dedi.
Oymen, “Bu olumsuz gidişe dur demek için her koşulda üretmeye devam etmek, üretimi ve üreteni destekleme zorunluluğu vardır. Meralarımızı ve tarım arazilerimizi korumadan ve sürdürülebilir kılmadan yerel tarım ve yerli üretimi destekleyici politikalar uygulanmadan, üretici, tüketici ve dağıtıcı kooperatiflerin yaygınlaştırılmasını sağlamadan, gıda egemenliği ilkelerine dayalı bir tarım politikasını derhal hayata geçirmeden gıda enflasyonuna dur diyemeyiz” ifadelerini kullandı.
Yeterli ve besleyici gıdaya uygun fiyatlarla sürdürülebilir bir biçimde ulaşabilmenin insan hakkı olduğuna dikkat çeken Oymen, insanlığın en temel ihtiyacı olan gıdanın, herkes için kolayca, yeterince ve sürdürülebilir şekilde erişilebilecek duruma getirilmesi gerektiğini kaydetti ve bu konuda devleti çözümün bir parçası olmaya davet etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Noter Ünsal Gürok yaşamını yitirdi
Noter Ünsal Gürok yaşamını yitirdi
Güney’de 2 kişi yaşamını yitirdi
Güney’de 2 kişi yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Tatar Bursa’daki temaslarını tamamladı
Cumhurbaşkanı Tatar Bursa’daki temaslarını tamamladı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim