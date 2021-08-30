Oyun kötü, skor iyi

Ulusal Birlik Partisinin Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner kurultay öncesi ikinci sınavını da başarı ile verdi ve Genel Başkanlığa giden yolda artık önünde iki tane engel kaldı.

Birincisi; UBP Tüzük değişiklik kurultayı

İkincisi; 23-24 Ekim’de yapılması planlanan UBP Kurultayı…

Kritik bir dönemeçten geçen Ulusal Birlik Partisinde yarım kalan kurultay için artık zaman takvimi işlemeye başladı. Bu noktada genel Başkanlığa “seçimsiz” olarak oturan Ersan Saner önce UBP MYK’dan sonra da UBP PM’den tüzük değişikliği için onay almış oldu.

Aslında tüzükte murad edilen değişiklik daha çok olmasına karşın bir mutabakat ile 4 maddenin değiştirilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Her ne kadar 4 genel başkan adayından sadece Zorlu Töre bu mutabakata katılmayacağını söylese de diğer adaylar “tamam” dedi.

Ama PM oylamasında mutabakata uyulmadığı görüldü. Hasan Taçoy ile Dr. Faiz Sucuoğlu kurultayın iki yerde yapılması maddesine Hayır oyu verdi. Tartışmalar ile birlikte 45 oya karşın 42 oy ile Saner’in önerisi kabul edildi.

İşte kritik PM’de olanların hikâyesi…

YDÜ Büyük Kütüphane’de saat 11.00’de başlayan toplantının gündeminde 24 Ekim’de yapılacak kurultaya yönelik tüzük değişikliği yer alıyordu.

4 Genel Başkan adayı (Ersan Saner, Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre) önce aralarında mutabakat tartışması yaşandı. Töre “mutabakat olmadığını” söyledi.

Sonra konuşmalara geçildi. Pek çok PM üyesi tüzük değişikliğine karşı olduğunu ifade etti. Oylamaya geçildi. Önce hepsi birden oylansın fikri ortaya atıldı ama bu üyelerden onay almadı.

Sonra sırası ile kurultayların 3 yılda bir yapılması maddesi, 3 kez arka arkaya oy vermeye gelmeyen üyenin üyelikten atılması maddesi, 2 Mayıs 2021 tarihine kadar UBP’ye üye olanlar kurultayda oy vermesini içeren değişiklikler oy çokluğu ile onaylandı.

Kurultayın tek merkez yerine iki yerde olmasını içeren madde için ilk önce ellerin kaldırılması istendi. Burada hayır ve çekimser oylar çok olduğu için isim okunarak oylama yapılması için bir kez daha sayım yapılmasına karar verildi.

6 İlçe Başkanı içinde sadece Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu Hayır oyu verdi. Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ilk önce Hayır oyu verdi sonra ise oylamanın tümüne karşı olduğunu söyleyip çekimser kaldı.

Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre 4. Maddeye Hayır oyu verdi.

Divanda Başbakan Ersan Saner’in yanında duran iki divan üyesi, Mustafa Çaluda ve Özdemir Özerem Hayır oyu verdiler.

İlk sayımda 41 Hayır oyuna karşılık 45 Evet oyu sayıldı. Sonra bir oyun Evet değil de Hayır olduğu anlaşıldı ve skor 42 oya 45 oy olarak duyuruldu. Aslında 45 oydan bir tane düşülüp 44 oy olması ilan edilmesi gerekirken bunu kimse fark etmedi ve sonuçta 42 Hayır 45 Evet olarak tüzük değişikliğinin PM’den geçtiği açıklandı.

4 maddede oylanırken bazı isimlerin salondan dışarı çıkması gözlerden kaçmaz iken 3 genel başkan adayının Hayır oyuna rağmen PM’den EVET i çıkaran Ersan Saner kurultayın hiçte kolay olmayacağın mesajını da böylelikle vermiş oldu.