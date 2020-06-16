Özcenk: Hocanın 17 Haziran itibarıyla 5 yıllığına rektör olarak atanması oybirliği ile uygun görüldü

Rektör adayı belirleme eğilim yoklamasını kazanan Hocanın’ın adaylığı DAÜ senatosunda görüşüldü.
DAÜ Senatosu , Hocanın’ın rektör olarak atanmasına ilişkin karar önerisini oy birliğiyle kabul ederek, Vakıf Yöneticiler kuruluna sundu.
Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun tek gündemle yaptığı toplantının sonucunu ise DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk açıkladı.
Özcenk, Prof. Dr. Hocanının 17 Haziran 2020 tarihi itibarıyla 5 yıllığına rektör olarak atanmasının oybirliği ile uygun görüldüğünü açıkladı.