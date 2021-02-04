ÖZDEM: “GELMEYEN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞİL GİDEMEYEN ZARAR ETTİRECEK”

Bahar SANCAR

Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği (CISA) Başkanı Çağatay Özdem bir açıklama yaparak Ekim 2021 tarihine kadar eğitim için net bir karar verilmesi gerektiğini, aksi takdirde adadaki öğrencilerin de kaybedileceğini söyledi. Ülkede Covid-19 vakalarının hızla arttığını, bu durumun da hem burada bulunan öğrencileri hem de ailelerini olumsuz etkilediğini sözlerine ekleyen Özdem, burada bulunan öğrencilerin uçaklara bindirilerek ülkelerine gönderilmesi gerektiğini aktardı.

CISA Başkanı Çağatay Özdem’in açıklaması şu şekilde:

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Uluslararası öğrenci sayısının 40.000’i bulduğu KKTC’mizde, içerisinde bulunduğumuz covid kaynaklı olağanüstü dönem ve şartlar içerisinde önümüzdeki dönemi de kapsayan Ekim 2021’e kadarki süreç için artık net kararlar verilmelidir. Online eğitim devam ederken, vaka sayıları her gün kendi rekorunu kırarken, hastaneler dolmuş, tedavi ve denetimden sorumlu personeller yetersiz kalırken, bu çocukları “Nisan’da öğrencileri geri getireceğiz” hedefiyle adada tutmak hem onlara, hem ailelerine hem de bizlere maddi ve manevi zarar vermektedir.

Öğrenci rahattır, başına buyruktur. Yaşları gençtir, hayata dair korkuları azdır. Yasaklara rağmen gezerler, birbirleriyle görüşürler, vakit geçirirler. Vakalar yayılırken, yarın beş öğrencinin binlerce öğrenciyi enfekte etmeyeceğinin garantisi yoktur.

Ayrıca, tek sıkıntı içerisinde olan bizler değiliz. Bu çocukların aileleri de ülkelerinde işsiz kaldılar. Maddi yetersizlik içersinde evladını okutamaya çalışanlar çoğunluktadır. Çocukların online eğitim devam ederken, birkaç ay sonra ne olacağının belirsizliğinden dolayı ailelerinin yanına dönenmemektedirler. Burada kalmaları demek ev kirası, mutfak harcaması, faturalar ve beklenmedik harcamalar demektir. Ruhsal bunalımlar da cabasıdır.

KKTC devleti ve ilgili birimleri, bu dönemi de kapsayacak şekilde Ekim’e kadar tüm akademik ve idari işlemlerin online devam edeceğinin kararını vermelidir. Bu çocukları ülkelerine göndermelidir. Yarısı zaten gitti veya geri gelmedi, kalanlar da sağsalim uçaklara bindirilip ailelerine gönderilmelidir.

İşin ekonomik boyutunu dahi düşünüyorsak, şu an gönderilmeyecek olan değil, bu krizi nasıl yönettiğimizi gören, uzun soluklu kararlar üretemeyip ayda bir eğitimin nasıl devam edeceğine karar veren; istikrarsız yapının kaçıracağı yeni öğrenciler bize kaybettirecek.

Bu sebeple, bu hafta daha da geç kalmadan ilgili kararlar üretilmeli ve KKTC ekonomisinin sac ayaklarından yüksek öğrenim, önümüzdeki dönem için daha güçlü ve güven veren bir forma bürünmelidir.

Üretilecek olan kararların devamında, uluslararası öğrencilerle iletişim, sevk ve idare konusunda merkezimiz ve gönüllülerimizle devletimizin emrinde olacağımızı da bildiririz.

Çağatay Özdem

CISA Başkanı