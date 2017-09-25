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Özdenefe: "Dava sonucu emsal teşkil edecek"

CTP, Bakanlar Kurulu tarafından verilen, 9 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 58 istisnai yurttaşlığın iptali talebiyle bu sabah Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulundu...

25 Eylül 2017 Pazartesi 12:53
Özdenefe: "Dava sonucu emsal teşkil edecek"

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Bakanlar Kurulu tarafından verilen, 9 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 58 istisnai yurttaşlığın iptali talebiyle bu sabah Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) başvuruda bulundu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, açılan davada, hukuka aykırı olduğu iddia edilen yurttaşlıkların iptal edilmesi yanında, davanın neticelenmesine kadar geçecek sürede ilgili kişilerin ev alma, iş yeri açma, oy kullanma gibi yurttaşlık haklarını kullanamaması için mahkemeden ara emri de talep edildi.

ÖZDENEFE: “BU DAVA SONUCUNDA VERİLECEK KARAR EMSAL TEŞKİL EDECEK”

Başvuruyla ilgili açıklama yapan CTP Milletvekili Avukat Fazilet Özdenefe, konunun artık mahkemede olduğunu ve hükümetin bundan sonra atacağı adımlara dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin keyfi uygulamalarının tümünün mahkemede verilecek kararlarla durdurulmasının son derece güç olduğunu, halkımızın hukuksuzluklara, yolsuzluklara karşı topyekûn bir mücadele içine girmesi gerektiğini belirten Özdenefe şöyle konuştu:

“UBP-DP hükümete geldiğinden beri yüzlerce istisnai vatandaşlık dağıttı ve defalarca talep etmemize karşın İyi İdare Yasası’nın gereğini yerine getirmedi; bu işlemlerin gerekçelerini ne Resmi Gazete’de belirtti ne de kamuoyuna açıkladı. Açtığımız dava bir emsal davadır.

“HÜKÜMETİN HUKUKA AYKIRI İŞLEMLERİ CTP’NİN İKTİDARA GELMESİYLE İPTAL EDİLECEK”

Burada dava konusu edilen 58 vatandaşlığın yanında aynı şekilde verilen diğer vatandaşlıklar için de emsal teşkil edecektir. Amacımız, mahkemenin vereceği karar sonucunda benzer şekilde hukuka aykırı verilen yurttaşlıkların tümünün iptal edilmesidir. Bunun yanında bilinmelidir ki bu hükümetin hukuka aykırı tüm işlemleri CTP’nin iktidara gelmesiyle birlikte iptal edilecektir. Yapanın yanına kar kalır anlayışıyla hareket eden hükümet ve onun bakanları bu anlayışla yapılan tüm işlemlerin hesabını verecektir.”

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Son Güncelleme: 25.09.2017 13:49
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