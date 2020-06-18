“Özel jet soruşturması” ile ilgili ilk bilgiler, Tatar’a iletildi

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, Başbakan Tatar’ın, Polis Genel Müdürü Manavoğlu ile Meclis’te görüştüğü ve “Özel jet soruşturması” ile ilgili ilk bilgilerin kendisine iletildiği açıklandı.