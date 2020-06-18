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“Özel jet soruşturması” ile ilgili ilk bilgiler, Tatar’a iletildi

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, Başbakan Tatar’ın, Polis Genel Müdürü Manavoğlu ile Meclis’te görüştüğü ve “Özel jet soruşturması” ile ilgili ilk bilgilerin kendisine iletildiği açıklandı.

18 Haziran 2020 Perşembe 18:46
893 Okunma
“Özel jet soruşturması” ile ilgili ilk bilgiler, Tatar’a iletildi

Başbakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Başbakan Ersin Tatar’ın PGM’ye verdiği talimatla başlatılan “özel jet soruşturması” konusundaki ilk bilgilerin, PGM Müdürü Süleyman Manavoğlu tarafından bizzat Tatar’a iletildiği açıklandı.

Yapılan açıklamada, bugün Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen görüşmede, “son günlerde ülkede meydana gelen asayiş olayları, kazalar, Polis’teki terfiler ve Polis Genel Müdürlüğünün sorumluluk sahasındaki diğer konuların” görüşüldüğü ifade edildi.

Açıklamanın sonunda ise, “Polis Genel Müdürü Manavoğlu görüşmede, Başbakanın talebi üzerine başlatılan özel soruşturmanın ilk bilgilerini de Başbakan Ersin Tatar ile paylaştı” ifadelerine yer verildi.

Başbakanlık’tan servis edilen açıklama şöyle:

“Başbakan Ersin Tatar bugün Cumhuriyet Meclisi toplantısı sırasında Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu kabul ederek bir süre görüştü.

Meclis Şeref salonunda gerçekleşen görüşmede son günlerde ülkede meydana gelen asayiş olayları, kazalar, Polis’teki terfiler ve Polis Genel Müdürlüğünün sorumluluk sahasındaki diğer konular görüşüldü.

Polis Genel Müdürü Manavoğlu görüşmede, Başbakanın talebi üzerine başlatılan özel soruşturmanın ilk bilgilerini de Başbakan Ersin Tatar ile paylaştı.”

Anahtar Kelimeler:
BaşbakanlıkÖzel JetErsin Tatar
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Güllü Ziba 2020-06-18 18:56:01

Ölünün körü senin Ersin bey

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