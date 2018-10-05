Özel sektör çalışanlarına müjde!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, yerel işgücünün artması ve özel sektör çalışanlarının maaş, hak ve çalışma esaslarına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışmalarında son gelindiğini açıkladı.
Çeler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yerel işgücünün artması ve özel sektör çalışanlarının maaş, hak ve çalışma esaslarına yönelik Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yaptığımız çalışmanın sonuna geldik. Birazdan sunum için Sn Başbakan’nın yanına gidiyoruz. Hem çalışma yaşamına hem de ülke ekonomisine büyük bir ivme getirecek bu projede görev alan İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu, Müdürü, İstihdam Destek Merkezi ekibi, hukukçu arkadaşımız ve tüm bakanlık ekibime çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.
verilecek destekde toplu iş sözleşmesi şartını da sunumda vatandaşa belirtiniz ki kimse heveslenmesin.
yeyceksiniz gene ihtiyat sandıgının paralarını hade afiyetler
çalışma saatleri düzenleme işi neoldu sayın bakan süper market çalışma saatleri
detaylarını da verin artık 2 aydır aynı haberi okumaktan sıkıldık!! nasıl verilecekmiş bu yardım kimleri kapsaycak ??
toplam 40 saat çalışmaktan bahsedilir ama 1er saat öğlen arasını da düşünseniz sabah 8 akşam 6 5gün öyle ve cumartesi sabah 8 akşam 4... yaani 40 saat yerine 52 saat... ama maaş aynı... işveren her ay yüzde otuz geçiririz, ayrıca bir de adam gibi zam yapmazlar, sen hesapla sayın bakan gerisini