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Özer kalbine yenildi

50 yaşındaki Yusuf Özer geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:22
Özer kalbine yenildi
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Diyalog'tan Melin Dobran'ın haberine göre, Gazimağusa’ya bağlı Vadili köyünde ikamet eden 50 yaşındaki Yusuf Özer, sevenlerine veda etti.

Ailesinden alınan bilgiye göre Özer, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bölgesinde sevilen bir isim olan Özer’in zamansız vedası, tüm sevenlerini yasa boğdu.

Edinilen bilgiye göre Özer, UBP Lefkoşa Milletvekili Adayı Türel Özer Öksüzoğlu’nun dayısının oğluydu. Özer’in cenazesinin Vadili köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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Son Güncelleme: 08.01.2018 12:58
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