Özersay, Bakanlar Kurulu Kararlarını Açıkladı

Açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, şunları söyledi:

“Toplantıda yeni kararlar ürettik, önceki aldığımız kararları da sertleştirdik. Sadece hükümet değil, vatandaş da kendi üzerine düşeni yapmalıdır. Riskin azalması için herkes sorumluluk ile hareket etmeli. Hükümet olarak orantı prensibi ile hareket ediyoruz. Şartlar değişirse sokağa çıkma yasağı da olabilir.

6 vaka var, vakaların 2’si KKTC vatandaşı, ama sağlık durumları gayet iyi.

Marketlerde dün itibariyle görülen yoğunluk giderek azalıyor. Çeşitli ihlallere polis müdahale ediyor.

Bu gibi durumlar polise ihbar edilmeli.

Ülkemizde 27 Mart’a kadar üniversite ve işletmelerin kapalı tutulacağı göz önünde tutularak, 71 ülkeden KKTC’ye girişler yasaklandı. Söz konusu ülkelerden gelecek veya o ülkelerin vatandaşı 16 Mart saat 20.00’de başlayacak. Ülkemizde muhaceret izinli olsa bile giremeyecek. Ülkemizde taşınmaz malı olan İngiliz vatandaşları da 27 Mart’a kadar ülkemize giremeyecek. İngiltere’de bulunan KKTC vatandaşlarına, zorunlu olmadıkça İngiltere’den ayrılmamaları ve KKTC’ye gelmemeleri çağrısında bulunuyoruz. Salamis Hotel’de devam eden karantina ile ilgili olarak tüm tedbirler paylaşılacaktır. Süpermarketlerde normalleşme sürecine giriliyor, marketler içerisindeki yemek noktaları da kapalı olacak. 14 günlük gözlem kısıtlamasına uymayanlar polis tarafından tutuklanarak, gözlem merkezine götürülüp orada tutulacak. Kimse mecbur olmadıkça evinden çıkmamalı.

Karar değişikliği Ülkemize ithalatın devam etmesi için malların yurt dışından gelmesini sağlayacak TIR’ların limanlarda kalması, yüklerin KKTC içerisinden bir çekici ile alınması. Gümrük işlemlerinin tamamlanması için gümrük çalışanları çalışmalarına devam edecek.