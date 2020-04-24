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Özersay: Bazı işletmelere 10 milyon TL kredi desteği onaylandı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kalkınma Bankası’ndan bugün itibariyle toplamda 10 milyon TL civarında bir kredinin çeşitli işletmelere ödenmesine karar verildiğini duyurdu.

24 Nisan 2020 Cuma 20:41
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Özersay: Bazı işletmelere 10 milyon TL kredi desteği onaylandı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kalkınma Bankası’ndan bugün itibariyle toplamda 10 milyon TL civarında bir kredinin çeşitli işletmelere ödenmesine karar verildiğini duyurdu.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

Yaşanan salgının yarattığı ve yaratacağı ekonomik sıkıntıları aşabilmek için hükümet olarak aldığımız kararlardan birisi de Bakanlığıma bağlı Kalkınma Bankası’dan işletmelere destek kredisi verilmesiydi.

Bugün toplanan Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu İşe Devam İşletme Destek Kredilerinden bir bölümünü onayladı. Bugün itibariyle toplamda 10 milyon TL civarında bir kredinin çeşitli işletmelere ödenmesine karar verildi. Bu güne kadar başvuru yapan işletme sayısı 216. Kriterleri yerine getiren her bir küçük işletmeye 500 bin TLye kadar varan değişen rakamlarda kredi verilecek. Bu süreç önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Kalkınma Bankası’nın bu adımlarının özellikle küçük işletmelere ve piyasaya bir nebze olsun destek olacağını düşünüyoruz. Açıkladığımız ekonomik tedbir ve destek paketinin birincisi ertesinde ilave bazı destek ve tedbir paketi de gündeme gelecek.

Bunun tek başına yeterli olmayacağını biliyoruz. Gerek dünyayı gerekse ülkemizi bekleyen ekonomik sıkıntıları aşabilmek için atmamız gereken çok sayıda adım var, bunun farkındayız ve peyder pey elimizden geleni yapacağız

Son Güncelleme: 24.04.2020 20:50
Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayDışişleri BakanıBaşbakan Yardımcısı
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Esnaf 2020-04-24 21:34:22

50.000 kredi için iki kefili nereden bulaçağız biri bile bulamazken nasıl olacak buiş bakan bey bu konu kefil meselesini yumuşatmanızı diliyorum

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