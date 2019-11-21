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Özersay: Berlin görüşmesinden umudumuz yok

21 Kasım 2019 Perşembe 13:27
Özersay: Berlin görüşmesinden umudumuz yok

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşme sonrasında parti liderleri ve temsilcileri açıklama yaptı.

Halkın Partisi Genel Başkanı,Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay “Kıbrıs Türk tarafı ile Kıbrıs Rum tarafı arasında ortak vizyonumuz yok.” dedi.

Özersay’ “Şu an için taraflar arasında bir görüş birliği yok, bu görüş birliği olmadığı sürece, görüşme olur, ama doğru bir yaklaşım olmaz.

Müzakerelerden bir sonuç çıkacağı yönünde beklentimiz yok. Sanki Kıbrıs meselesi sadece siyasi eşitlikten ibaret olduğuna indirgeniyor, en az siyasi eşitlik kadar iki kesimlilik de önemlidir.

Kıbrıs Rum tarafında yönetim ve zenginliğin paylaşılması konusunda bir sıkıntı vardır, dolayısıyla federal bir ortaklık noktasında çok da yol kat edilemeyebilir.” dedi.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Özersay
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