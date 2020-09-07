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Özersay: “Birazdan Sağlık Bakanlığı'nda Başbakanla buluşacağız”

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, birazdan başbakanla Sağlık Bakanlığı'nda buluşacaklarını açıkladı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 17:24
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Özersay: “Birazdan Sağlık Bakanlığı'nda Başbakanla buluşacağız”

Kıbrıs Postası'na açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Sağlık Kurulu toplantısı henüz yapılmadı. Bulaşıcı Hastalıklar Üst komitesinde istişareler oldu. Başbakanla görüştüm, yarım saat içinde Sağlık Bakanlığı’nda bir değerlendirme yapacağız…[..] Vakalar şu anda kontrol dışı diyemeyiz ancak bazı ilave tedbirler almamız gerekebilir" dedi. 

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