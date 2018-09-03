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Özersay'dan hidrokarbon açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gitti.

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:49
Özersay'dan hidrokarbon açıklaması

Özersay, Ankara’ya hareketinden önce BRT’de Ankara temasları ve Kıbrıs konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özersay, Kıbrıs Konusu’nda önemli bir kırılma noktasına doğru gidildiğine dikkati çekti. Özersay, Rum tarafı Doğu Akdeniz’de hidrokarbon için kazı aşamasına geçecekse, Kıbrıs Türk tarafının da geçeceğini bunun da netleşmesi ve somutlaştırılması gerektiği belirterek ‘Ankara’da bunu netleştirip statejimizi artık ileriye taşıyacağız’ dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ankara temasları ve Kıbrıs Konusu’na dair değerlendirmelerde bulundu. Özersay Kıbrıs konusunda önemli bir kırılma noktasında doğru gidildiğine dikkati çekti.Özersay, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’ta bundan sonra ne yapılacak sorusunun yanıtını aradığını ve Genel Sekreter’in bu yanıtı arıyor olmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Özersay, yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi tarafından hazılranan raporun Eylül ayının son haftası BM Genel kurulunda ele alınması ve Genel Sekreter’in iki lider ile yapacağı görüşmenin ardınan resmin şekilleneceğini söyledi. Türkiye ile bazı temaslar ve koordine etme mahiyetinde görüşmeler yapmak için Ankara’ya gideceğini belirten Özersay Ankara görüşmelerinin yer alan 4-5 gündem maddesinden birinin de Kıbrıs konusunun geleceği olduğunu söyledi.

Özersay ‘Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Kıbrıs’a son gelişinde Cumhurbaşkanı ve hükümetin ortağı olan siyasi parti başkanları ile değerlendirmeler yapmıştı. Şimdi bunu daha da ileriye götüreceğiz. Türkiye ile işbirliği halinde koordine ederek durumumuzu netleştirmek önem arz ediyor’ diye konuştu.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayHidrokarbonMevlüt ÇavuşoğluDoğalgazGüney KıbrısGündemKıbrıs
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