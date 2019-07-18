Özersay'dan taziye mesajı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Irak’ın Erbil kentindeki silahlı saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli bir diplomatın şehit olmasına ilişkin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na taziyelerini iletti.

Özersay, Çavuşoğlu’na gönderdiği taziye mesajında, hain saldırıyı kınayarak, Dışişleri Bakanlığı ve KKTC hükümeti adına Türk milletine ve şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Irak’ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

(BRT)