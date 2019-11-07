Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

Özersay'dan Yavuz Çıkarma Plajı Açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, iki yıl önce Bakanlar Kurulu’nun aldığı Yavuz Çıkarma Plajı olarak bilinen bölgenin 30 yıllığına bir şirkete kiralanması kararının iptal edildiğini açıkladı.

07 Kasım 2019 Perşembe 16:39
Özersay'dan Yavuz Çıkarma Plajı Açıklaması

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
“İki yıl önce Yavuz Çıkarma Plajı olarak bilinen bölgenin 30 yıllığına bir şirkete kiralanması ve ertesinde yaşanan tartışmaları anımsayacaksınızdır.
Bakanlar Kurulu’nda alınan tartışmalı bu karar daha sonra önce Meclis’te ardından da kamuoyunda ciddi tartışmalara neden olmuştu.

Kıbrıs Türk Halkının hassasiyet gösterdiği ve tarihimiz açısından bu denli önemli olan bu bölgenin kiralanması kararı gelen tepkiler üzerine UYGULANMAMIŞ ancak İPTAL de edilmemişti. Yani Bakanlar Kurulu kararı yürürlükte kalmış ancak uygulanmamıştı.

Farklı kurumların bu karara karşı çıkması, kamuoyunda bir tepki oluşması ve Meclis Komitesinin bu arazinin tarihi ve doğal sit alanı ilan edilmesi yönünde oybirliği ile almış olduğu karar, Bakanlar Kurulu kararının uygulanmasını engellemiş ancak bahse konu karar iptal edilmemişti. Zaman zaman “siyasi konjonktür uygun olursa uygulamaya koyacakları için iptal etmiyorlar” iddiası ortaya konulan bu kararları incelemeye aldık.

Vakıflar Örgütünün Ekim ayında aldığı bir kararla yaptığı talep üzerine dün itibariyle Hükümet olarak bahse konu kiralamaya dair 2017 yılında alınan ilgili Bakanlar Kurulu kararlarını İPTAL ettik.”

EMT/SM

banner22
Anahtar Kelimeler:
Yavuz Çıkarma Plajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SÜTEK’te elektronik irsaliye sistemi devreye girdi
SÜTEK’te elektronik irsaliye sistemi devreye girdi
Uyuşturucu zanlısı tutuklu kalacak!
Uyuşturucu zanlısı tutuklu kalacak!
Güner, para cezası ödemeye mahkûm edildi
Güner, para cezası ödemeye mahkûm edildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim