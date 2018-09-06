Özersay dün akşam adaya döndü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ankara temaslarının son gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır’la biraraya geldi.
Görüşmede Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü de hazır bulundu.
Bakan Özersay, görüşme öncesi yaptığı açıklamada Kıbrıs sorununda kritik bir döneme girildiğini ifade ederek, “50 senelik müzakere sürecinin nereye doğru seyredeceğinin nihai kararının verileceği kritik bir döneme gidiyoruz” dedi.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ise, Türkiye için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türk soydaşların varlığının güçlü olmasının en önemli öncelikleri olduğuna vurgu yaparak, bu kadar zorluklarla bu noktaya getirilmiş olan davada bundan sonra hiçbir kimsenin ellerini bileklerini bükemeyeceğini kaydetti.
Kritik günlerden geçildiğini söyleyen Bozkır şöyle devam etti. ” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tabii kaynaklarının kendine ait olan ölçülerde tamamıyla sahip çıkmasının bizde koruyucusuyuz. Aniden gerçekleştirilmiş davranışlarla bu kaynaklara sahip çıkılması söz konusu olamayacak. Doğalgaz arama konusunda bizimde imkanlarımız gelişti birlikte sizin izniniz ve talebinizle biz de aramayı yaparız ve sizin haklarınıza halel getirecek herhangi bir davranış biçimini de birlikte önleriz. ”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her zaman payidar ve güçlü olacağının altını çizen Bozkır, Dışişleri Komisyonu Başkanı seçilmesiyle ilk ziyaretlerini 10 gün içinde Kıbrıs’a yapacaklarını ifade etti.
Geçmişe bir bakacak olursak artık son dönemeç dendiği yüzlerce defa olduğunu görürüz. En basit bir akıl bile KKTC ve TC nin tek taraflı bir karar üretmesinin TC için bile felaketler doğuracağını görebilir. TC nin şimdiki iktidarının hep yanlış yaptığını görüyoruz. AKP asi çocuklar gibi daha önceki dönemde yapılan hemen her şeyin önce zıttını yapıyor sonra da tekrar o noktaya geliyor. Aradaki fark bize kâbuslu günler ve nihayette fakirleştiren günler olarak kalıyor. Sadece Sn. Erdoğan Dünya gündeminde kalıyor. Elbette herkes çıkarına göre kimisi alkış kimisi kıkırdayarak...
VAllahi 44 seneyı geçti bu söylemler biraz da icraat olsa güzel olacak onun için en erken bir zamanda görüşmeler başlasın ve bu kıbrıs sorunu bitsin.dünya Devletleri yanında bizim da Adımız olsun.çünkü bu statiko artık yürumuyor.biz kıbrıslılar bu duruma layık değiliz artık itilen kakilan ve azarlayan bir halk olmak istemiyoruz.
Sanki bu adada bir REFERANDUM olmamış gibi konuşuyor siyasilerimiz,yazıklar olsun size,sanki bu halk ispatlamadı bütün dünyaya,KIBRISTA Çözümsüzlüğün sebebinin kendi olmadığını,siyasilerimiz her fırsatta bunu dile getireceğine çözümden bahseder!!!!
Sanki bu adada bir REFERANDUM olmamış gibi konuşuyor siyasilerimiz,yazıklar olsun size,sanki bu halk ispatlamadı bütün dünyaya,KIBRISTA Çözümsüzlüğün sebebinin kendi olmadığını,siyasilerimiz her fırsatta bunu dile getireceğine çözümden bahseder!!!!