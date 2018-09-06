Özersay dün akşam adaya döndü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ankara temaslarının son gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır’la biraraya geldi.

Görüşmede Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü de hazır bulundu.

Bakan Özersay, görüşme öncesi yaptığı açıklamada Kıbrıs sorununda kritik bir döneme girildiğini ifade ederek, “50 senelik müzakere sürecinin nereye doğru seyredeceğinin nihai kararının verileceği kritik bir döneme gidiyoruz” dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ise, Türkiye için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türk soydaşların varlığının güçlü olmasının en önemli öncelikleri olduğuna vurgu yaparak, bu kadar zorluklarla bu noktaya getirilmiş olan davada bundan sonra hiçbir kimsenin ellerini bileklerini bükemeyeceğini kaydetti.

Kritik günlerden geçildiğini söyleyen Bozkır şöyle devam etti. ” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tabii kaynaklarının kendine ait olan ölçülerde tamamıyla sahip çıkmasının bizde koruyucusuyuz. Aniden gerçekleştirilmiş davranışlarla bu kaynaklara sahip çıkılması söz konusu olamayacak. Doğalgaz arama konusunda bizimde imkanlarımız gelişti birlikte sizin izniniz ve talebinizle biz de aramayı yaparız ve sizin haklarınıza halel getirecek herhangi bir davranış biçimini de birlikte önleriz. ”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her zaman payidar ve güçlü olacağının altını çizen Bozkır, Dışişleri Komisyonu Başkanı seçilmesiyle ilk ziyaretlerini 10 gün içinde Kıbrıs’a yapacaklarını ifade etti.