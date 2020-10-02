Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu
Güvenlik kameralarından tespit edildi
Güvenlik kameralarından tespit edildi
Kendilerine baktı diye adam dövdüler
Kendilerine baktı diye adam dövdüler
5 yıl hapis cezası kararının düşürülmesi talebine ret
5 yıl hapis cezası kararının...
Hırsız teminatla serbest kaldı
Hırsız teminatla serbest kaldı

Özersay: “Ekonomik anlamda nefes aldıracak adımlar atacağım”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret Özersay, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasıyla birlikte oluşacak doğrudan ticaret fırsatının KKTC’ye nefes aldıracağını belirtti.

02 Ekim 2020 Cuma 17:54
761 Okunma
Özersay: “Ekonomik anlamda nefes aldıracak adımlar atacağım”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Haspolat bölgesindeki iş yerlerini ziyaret etti. Çalışanlarla sohbet eden Özersay, seçim vizyonunu paylaştı.

Kıbrıs Türkü’nün sesini uluslararası alanda duyuracağını, hak ve menfaatlerini tüm platformlarda arayacağını söyleyen Özersay, 52 yıldır müzakere edilen Kıbrıs meselesini federal bir ortaklıkta ısrarcı olmanın Kıbrıs Türkü’ne vakit kaybettireceğini belirtti.

Doğu Akdeniz’de büyük güçlerin artan varlığını hatırlatan Özersay, yeni seçilecek cumhurbaşkanının doğal gazda iş birliği için Rum tarafını masaya oturtabilmesi gerektiğinin altını çizdi.

 “Ben bunu yapabileceğime inandığım için bu yola çıktım” diyen Özersay, fırsatları değerlendirmek gerektiğini; gerek doğal gaz gerekse İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasıyla birlikte oluşacak doğrudan ticaret fırsatının Kıbrıs Türkü’ne ve ülkeye nefes aldıracağını belirtti. Özersay şöyle konuştu:

“Brexit süreci ülkemize ekonomik anlamda bize yeni bir kapı aralayacak. Bunu dünyanın kabul ettiği toplum liderliği sıfatını da kullanarak Cumhurbaşkanı olarak çok iyi şekilde değerlendirebileceğime ve ülkenin yararına olacak şekilde İngiltere ile doğrudan ticaretin önünü yeniden açabileceğime inanıyorum.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Pilli : 1 pozitif vakaya rastlandı
Ali Pilli : 1 pozitif vakaya rastlandı
Aracında kanunsuz patlayıcı madde bulundu
Aracında kanunsuz patlayıcı madde bulundu
5 bin 154 işletmeye 20 milyon 616 TL ödeme yapıldı
5 bin 154 işletmeye 20 milyon 616 TL ödeme yapıldı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim