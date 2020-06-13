Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin
Kötü ağız kokusunu hafife almayın
Kötü ağız kokusunu hafife almayın...

Özersay: Eleştiriden çok somut öneri gördük

Özersay, birliğin geçen süre zarfında ve salgın öncesinde de iki temel özelliğinin ön plana çıktığını söyledi.

13 Haziran 2020 Cumartesi 16:56
716 Okunma
Özersay: Eleştiriden çok somut öneri gördük

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği 16. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, birliğin geçen süre zarfında ve salgın öncesinde de iki temel özelliğinin ön plana çıktığını söyledi. 

Bunlardan birinin, sorunların çözümünde olumlu tutum ve somut öneriler ortaya koyması olduğunu dile getiren Özersay, imar planı ile ilgili sıkıntıların olmasına rağmen birlikten eleştiriden çok somut öneri gördüklerini kaydetti.

Özersay, ikinci özellik olarak birliğin, sektörler arasında bağımlılık ilişkisi olduğunu dikkate alarak sektörel değil daha geniş bakış açısı ortaya koymaya çalıştığını da kaydetti. 

Kudret Özersay, geçen sürede birlikte sürekli diyalog ve istişare içinde çalıştıklarını belirterek, sorunların çözümünde çözümü için somut ve olumlu bir irade koymaya hazır olduklarını ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri BakanıKudret ÖzersayKıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pozitif vaka yok
Pozitif vaka yok
Tatar: Hükümet Güzelyurt, Girne ve Lefkoşa Pandemi Hastanesi’ni yıl sonuna kadar bitirmede kararlı
Tatar: Hükümet Güzelyurt, Girne ve Lefkoşa Pandemi Hastanesi’ni yıl sonuna kadar bitirmede kararlı
Taçoy: Sağlıktaki başarı ekonomide de taçlandırılmalı
Taçoy: Sağlıktaki başarı ekonomide de taçlandırılmalı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim