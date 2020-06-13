Özersay: Eleştiriden çok somut öneri gördük

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği 16. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, birliğin geçen süre zarfında ve salgın öncesinde de iki temel özelliğinin ön plana çıktığını söyledi.

Bunlardan birinin, sorunların çözümünde olumlu tutum ve somut öneriler ortaya koyması olduğunu dile getiren Özersay, imar planı ile ilgili sıkıntıların olmasına rağmen birlikten eleştiriden çok somut öneri gördüklerini kaydetti.

Özersay, ikinci özellik olarak birliğin, sektörler arasında bağımlılık ilişkisi olduğunu dikkate alarak sektörel değil daha geniş bakış açısı ortaya koymaya çalıştığını da kaydetti.

Kudret Özersay, geçen sürede birlikte sürekli diyalog ve istişare içinde çalıştıklarını belirterek, sorunların çözümünde çözümü için somut ve olumlu bir irade koymaya hazır olduklarını ekledi.