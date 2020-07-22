Özersay: “HP, böyle bir dönemde hükümeti bozan taraf olmaz”

Başbakan Yadımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Gökhan Altıner’in sunduğu ‘Sabah Postası” isimli programa konuk olarak, hükümetin akıbetine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Halkın Partisi’nin duruşunun net olduğunu ifade eden Özersay, “HP olarak görevimizin başındayız” mesajını verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Bir koalisyona başlarken anlaştığınız bazı şeyler var. Anlaştığınız konuları yapmak için bir çaba ortaya koyarsınız. Hükümeti kurarken, planlama yaparak ülkeyi yöneteceğiz dedik… İmar planı ideal olmayabilir, değişiklik de yapılabilir. Ama ısrarımız şu; bu kadar çaba çöpe atılmasın, sonuçlandıralım. Kamuoyunda böyle bir beklenti var. Bu ısrarı yaptık diye ‘vay hükümeti bitiriyorlar’ yaklaşımı içine girilmesi doğru değil.”

“UBP DİĞER SİYASİ PARTİLERLE İSİTŞARELER YAPIYORSA, BUNA SAYGI DUYARIZ”

Hükümetin şu an görev başında olduğunu vurgulayan Özersay, “Eğer iddia edildiği gibi UBP farklı bir hükümet çalışması içindeyse, diğer siyasi partilerle istişareler yapıyorsa, bu görüşmelerin sonucu önümüzdeki günlerde belli olur ve bizimle de bir aşamada paylaşılır” diyerek, “Belki anlaştıktan sonra, belki karar aşamasında, belki de anlaşamama durumunda. Biz buna saygı duyarız” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi için önemli olanın “sözleri yerine getirmek” olduğuna dikkat çeken Özersay, “Çünkü bu sözler sadece HP’nin değil; hükümetin sözüdür. Ülkenin imar planlarıyla yönetileceği hükümet protokolünde yer alıyor. Ve biz bu protokolle Meclis’ten görev aldık” şeklinde konuştu.

“HP, BÖYLE BİR DÖNEMDE HÜKÜMETİ BOZAN TARAF OLMAZ”

Dünyanın sorunu haline gelen salgını, hükümet olarak iyi bir şekilde yönettiklerini düşündüğünü belirten Özersay, “Böyle bir dönemde HP, olağanüstü bir şey olmadığı sürece –tabi ki şartlar değişip değerlendirilebilir- hükümet bozma yoluna gitmez. Dün akşam Parti Meclisi toplantımız vardı. Çeşitli konular, alternatifler konuşuldu. HP, böyle bir dönemde hükümeti bozan taraf olmaz. Bu konuda net bir duruşumuz var” ifadelerini kullandı.

Özersay, “Derdimiz hükümeti bozmak olsaydı, bu yola giderdik ama bu niyetle hareket etmiyoruz” diyerek, imar planı konusunda orta yolu bulmaya çalıştıklarını ifade etti; “Murat ettiğimiz şey bahane yaratıp hükümetten ayrılmak değil; sonuç almak” dedi.

“ERSİN BEY’DEN BANA BU KONUDA BİR İFADE GELMEDİ, GELMEDİĞİ SÜRECE HÜKÜMETİN DEVAM ETTİĞİNİ VARSAYARIM”

UBP başka bir hükümet kurmak isterse, bunu kınamayacağını yineleyen Özersay, “Benim muhatabım Ersin Bey’dir. Şu ana kadar bana ‘gardaş ben böyle bir şey yapacağım’ gibi bir mesaj vermedi ya da ifadede bulunmadı. Bu gelmediği sürece de hükümetin devam ettiğini varsayarım” şeklinde konuştu.

“BAŞBAKAN İLE SIKÇA GÖRÜŞMÜYORUZ… DİYALOG AZALDI”

Başbakan Tatar ile “sıkça görüşmediklerini”, son olarak 20 Temmuz’daki törenler vesilesiyle bir araya geldiklerini ancak bu konuları konuşmadıklarını kaydetti. İmar planı ile ilgili hükümet içinde yaşanan sıkıntıların ardından diyalogda bir azalma olduğuna dikkat çeken Özersay, “Ama konuşmama gibi bir lüksümüz yok. Devlet çalışmaya devam ediyor” dedi.

“EĞER SEÇİM OLACAKSA, CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ İLE BİRLİKTE OLMALI”

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte, erken genel seçimlerin de yapılması konusunda ortaya atılan fikirler üzerine konuşan Özersay, “Diyelim ki hükümet icraat yapamaz bir noktaya geldi –ki bence öyle bir noktada değil- evet, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte erken seçim yapılabilir. Herkes bir defada ne söyleyecekse söylesin” ifadelerini kullandı.

“OLASI ERKEN SEÇİMDEN ÖNCE, KOALİSYON ALTERNATİFLERİ DEĞERLENDİRİLMELİ”

Özersay, yine varsayım üzerinden açıklamasına devam ederek, erken genel seçim noktasına gelmeden önce, farklı koalisyonların denenmesi gerektiğini, seçimlerin büyük bir yük olduğunu ifade ederek, alternatiflerin bulunamaması halinde seçime gidilmesi gerektiğini ifade etti.

HÜKÜMET İÇİNDEKİ TEK SORUN İMAR PLANI DEĞİL… “İSTİHDAMLAR”

Hükümet içindeki sorunlara değinen Özersay, “iki konuda rahatsızlığımız var. Bunlardan biri imar planı ile ilgilidir. Bu zaten kamuoyuna da yansımış durumda. Bir diğer ise istihdamlarla ilgilidir. Bu konuda ciddi bir rahatsızlık var” dedi.

Koalisyonun istihdamlar konusunda “Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın onayı ve bilgisiyle istihdam gerçekleşebilir” şeklinde bir anlaşması olduğunun altını çizen Özersay, şöyle devam etti:

“Nitelikli olmayan istihdamlar konusunda evet, sınav olmayabilir ama olabildiğince adil davranılır. Ama belli başlı kurumlarla ilgili, bilgimiz ve onayımız olmadan, sadece haberimizin olduğu istihdamlar gerçekleşti. Bu konudan rahatsız olduğumuzu saklayamam. Biz bu konuya müdahil olduğumuzda münhale çıkıldı, sınav yapıldı. Koalisyon devam ederse Sayın Başbakan ile bu konuyu samimiyetle paylaşacağım.”

FUAT OKTAY’IN ZİYARETİ… “ZİYARET, SİYASİ İSTİSMARA MAHAL VERMEYECEK ŞEKİLDE TASARLANDI”

Öte yanda soru üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 20 Temmuz ziyaretine ilişkin de konuşan Özersay, şöyle devam etti:

“Mevcut şartlardan dolayı, daha önceki yıllarda olduğu gibi bir tören yapılamazdı, ciddi tedbirler alınarak, daha kısa bir tören yapıldı. Sayın Fuat Oktay’ın gelişi, Türkiye’nin ilgisini gösterdi. Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmak, Kıbrıslı Türklerin yararınadır. Ziyaret, siyasi istismara mahal vermeyecek şekilde tasarlandı. Birilerinin, istismar edebileceği bir formattan çıkarıldı.”

KAYNAK : KIBRIS POSTASI