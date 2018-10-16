Özersay: Kıbrıs sorununun belirli kalıplar içerisine hapsedilmemesi olumlu

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay , BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan Kıbrıs raporuna ilişkin “Kıbrıs sorununun belirli kalıplar içerisine hapsedilmemesi olumlu” değerlendirmesinde bulundu.

Kudret Özersay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan Kıbrıs raporunu değerlendirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs raporunda gerçekçi ve ayakları yere basan bir değerlendirme yaptığının altını çizen Özersay, “Müzakerenin başlayabilmesi için önce tarafların temel konularda neyi anlaşıp anlaşmadıklarını netleştirecek şekilde bir diyaloğa işaret edilmektedir. Müzakerelere kaldığı yerden devam edin yaklaşımı yerine müzakereye geçebilmek için önce nasıl bir müzakere olacağı üzerinde uzlaşmaya varılması gerekliliğine işaret edilmiş olması son derece önemlidir.”dedi.

Raporda, müzakere aşamasına geçmeden önce yeni ve yaratıcı fikirlerle tarafların anlaşarak birlikte tasarlayacakları ortak gelecek konusunda kendi aralarında uzlaşmaları ihtiyacına da vurgu yapıldığına işaret eden Özersay, “Genel Sekreter ‘anlaşacak olan sizlersiniz, neyi anlaşıp neyi anlaşmadığınızı önce bir netleştirmelisiniz, ben kendimi sizin yerinize koyamam’ demektedir.”ifadelerine yer verdi

Başbakan Yardımcısı , Dışişleri Bakanı Kudret Özersay , BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan Kıbrıs raporunda , BM’in Kıbrıs sorununu belirli kalıplar içerisine hapsetmekten kaçınmış olmasını ise olumlu olarak niteledi.