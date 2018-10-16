Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98732
ALTIN
228.809
DOLAR
5.7882
STERLİN
7.6246
EURO
6.6992
Beyni genç tutmak için soğan tüketin
Beyni genç tutmak için soğan...
Stres kansere yol açar mı?
Stres kansere yol açar mı?
Instagram’da 'dokun, geç' dönemi!
Instagram’da 'dokun, geç' dönemi!
Messenger’a hayat kurtaran özellik!
Messenger’a hayat kurtaran özellik!
Nar kabuğunu çöpe atmayın!
Nar kabuğunu çöpe atmayın!
banner40

Özersay: Kıbrıs sorununun belirli kalıplar içerisine hapsedilmemesi olumlu

16 Ekim 2018 Salı 11:13
Özersay: Kıbrıs sorununun belirli kalıplar içerisine hapsedilmemesi olumlu

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay , BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan Kıbrıs raporuna ilişkin “Kıbrıs sorununun belirli kalıplar içerisine hapsedilmemesi olumlu” değerlendirmesinde bulundu.

Kudret Özersay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan Kıbrıs raporunu değerlendirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs raporunda gerçekçi ve ayakları yere basan bir değerlendirme yaptığının altını çizen Özersay, “Müzakerenin başlayabilmesi için önce tarafların temel konularda neyi anlaşıp anlaşmadıklarını netleştirecek şekilde bir diyaloğa işaret edilmektedir. Müzakerelere kaldığı yerden devam edin yaklaşımı yerine müzakereye geçebilmek için önce nasıl bir müzakere olacağı üzerinde uzlaşmaya varılması gerekliliğine işaret edilmiş olması son derece önemlidir.”dedi.

Raporda, müzakere aşamasına geçmeden önce yeni ve yaratıcı fikirlerle tarafların anlaşarak birlikte tasarlayacakları ortak gelecek konusunda kendi aralarında uzlaşmaları ihtiyacına da vurgu yapıldığına işaret eden Özersay, “Genel Sekreter ‘anlaşacak olan sizlersiniz, neyi anlaşıp neyi anlaşmadığınızı önce bir netleştirmelisiniz, ben kendimi sizin yerinize koyamam’ demektedir.”ifadelerine yer verdi

Başbakan Yardımcısı , Dışişleri Bakanı Kudret Özersay , BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan Kıbrıs raporunda , BM’in Kıbrıs sorununu belirli kalıplar içerisine hapsetmekten kaçınmış olmasını ise olumlu olarak niteledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayKıbrısHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LTB'den 70 iş yerine denetim
LTB'den 70 iş yerine denetim
Tiyatro Günleri, ‘Mila’nın Altın Elmaları’ isimli çocuk oyunuyla başladı
Tiyatro Günleri, ‘Mila’nın Altın Elmaları’ isimli çocuk oyunuyla başladı
Hacivat Karagöz oyunu okullarda gösterilere başladı
Hacivat Karagöz oyunu okullarda gösterilere başladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim