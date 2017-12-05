Özersay: "Kimini mahalleye, kimini mahkemeye  yollayacağız"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay yaptığı açıklamada 7 Ocak tarihinin bir seçimden ziyade iki şey arasında seçim yapmamız gereken bir referandum olacağına dikkat çekti ve “7 Ocak ertesinde UBP artık hükümette olmayacak” dedi. Özersay “Halkın Partisi ve ana muhalefet partisi tarafından yapılan açıklamalar birleştirildiğinde ortaya çıkan sonuç, UBP’nin hükümetten gideceği ve koalisyonla dahi hükümete gelemeyeceğini gösterir. Bu nedenle vatandaşlar ve özellikle de kamu görevlileriyle bürokratlar bu gerçeği görerek, kendilerine UBP-DP hükümeti tarafından açıktan veya üstü kapalı olarak baskı yapılmasına izin vermemelidirler” dedi.

“Geçmişte seçimden sonra ellerindeki imkanları insanlara karşı kullanacakları tehdidiyle insanlara baskı yapan siyaset anlayışının, bu noktadan sonra gücünü daha da bir yitireceği aşikardır” diyen Özersay Halkın içerisinde bulunulan yol ayrımında statükonun devamını değil, yeni ve adil bir düzen yaratılmasını destekleyeceğini söyledi. Özersay “Halkın sahip çıkmasıyla bu kısır döngüyü kırmalıyız, kıracağız. Vatandaşlarımız başkalarının ne dediğine bakmasınlar, kendileri ne istiyorlar ona odaklansınlar ve ona göre oy versinler” dedi.

“HALKIN NABZINI BİZ KENDİMİZ TUTARIZ”

Anketlerin ister iyi niyetle isterse kötü niyetle çarpıtılarak yapılmış olsun güven veremediğini ve Kıbrıs’ta seçimlerin sonucunu önceden kestiremediğini de vurgulayan Halkın Partisi lideri Özersay bir de örnek verdi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlattı. Özersay “2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bahse konu firma beni %11-13 civarı gösteriyordu. Sonuçta %21,5 oy aldık vatandaştan. Yani sonuçları ikiye katladık. Diğer anket firmaları ise bizi%5-7 civarında görüyor ya da gösteriyordu. Sonuç ne oldu? Üç katından da fazla oy aldık. Burada Halkın iradesi kendini gösterdi ve yine gösterecek. Biz Halkın iradesinden başka hiçbir şeye güvenmeyiz. Vatandaş bunlardan artık etkilenmiyor. Herkes o günün gelmesini bekliyor. İlk faturayı vatandaş kesecek biz de Halkın Partisi olarak gereğini yapacağız. Kimini mahalleye, kimini mahkemeye yollayacağız” ifadelerini kullandı.