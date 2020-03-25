Özersay: “KKTC’de karantinadaki 750’ye yakın turist ülkelerine döndü”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Gazimağusa’da üç otelde 14 gün boyunca karantina altında tutulan 750’ye yakın turist tedavilerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine döndü.

Konuyla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, euronews’le son gelişmeleri paylaştı.

KKTC'DE TEDAVİLERİ TAMAMLANAN TURİSTLER ÜLKELERİNE DÖNDÜ

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 14 gün önce Alman turist kafilesinde bazı kişilerde Koronavirüs tespit edilmesiyle beraber konaklama yapılan otellerin karantinaya alındıklarını ve yaklaşık 750 turistin tedavisine başladıklarını ifade etti. 14 günün sonunda ise Koronavirüs teşhisi konulan 25 turist ile birlikte çoğunluğu Alman olan 750 turist ülkelerine döndü.

Dünya Sağlık Örgütü’nün ön gördüğü standartlarda karantina ve tedavi koşullarını uyguladıklarını söyleyen Bakan; ’Bizim ölçeğimizde ve tanınmayan bir ülke olarak kimseye ne hali varsa görsün demedik. İlk önce Almanya bu vatandaşlarını istemedi, hatta onları ülkelerine geri gönderecek bir uçak bile bulamadık. Ancak daha sonra bu sorunların hepsi giderildi. Bu dünyaya örnek olacak bir davranıştır. Bizi her zaman dünyadan izole ettiler ama biz dünyanın her devletinin kendi kendini izole etmeye çalıştığı bir dönemde uluslararası toplumun gerçek bir üyesi olduğumuzu ve o değerleri taşıdığımızı bu davranışımızla ispat ettik‘’ dedi.

“VAKA SAYISI 30'LARDA CAN KAYBI YOK”

Bu sürecin başarıyla tamamlandığını ifade eden Özersay, halihazırda ülkedeki vaka sayısının ise 30’larda olduğu ifade etti. Testlerin sürekli devam etmesi nedeniyle net rakamlar belirtemeyen KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 20 kişinin tedavisinin tamamlandığını ve hastalığı yendiğini söyledi. Aralarında yabancı uyruklu olanların da bulunduğu 11 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Virüsü yenenlerin hiçbir solunum cihazına bağlanmadan tedavilerinin gerçekleştiğini belirten Bakan Özersay, şimdiye kadar bir can kaybının yaşanmadığını belirtti.

ÖZERSAY: “KADEMELİ OLARAK TEDBİRLERİMİZİ ALDIK, ŞU ANDA KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULUYORUZ”

Kademeli olarak tedbirlerin arttırıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde önce okullar tatil edildi, ardından sosyal yaşama dair kısıtlamalar getirildi. Virüsün yayılması için kamuda bazı alanlarda zorunlu hizmetler devam ederken, bazı kollara ise kısıtlamalar getirildi. Aynı zamanda özel sektörün de çalışmaları kısıtlandı. Kısa bir süre önce de yurttaşların sadece süpermarket, eczane gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu yasağa uymayanlara ceza söz konusu.