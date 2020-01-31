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Özersay, Londra temaslarını tamamlayarak, ülkeye döndü

Özersay, İngiltere’de, Kıbrıs Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi

31 Ocak 2020 Cuma 12:03
Özersay, Londra temaslarını tamamlayarak, ülkeye döndü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Londra temaslarını tamamlayarak, ülkeye döndü. 

Özersay, İngiltere’de, Kıbrıs Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi, Birleşik Krallık Parlamentosu KKTC Dostluk Grubunun ev sahipliğinde Lordlar Kamarası’nda konuşma yaptı, Cambridge Üniversitesi ve King’s Kolejde konferans verdi, ayrıca çeşitli uluslararası basın kuruluşlarıyla mülakatlar gerçekleştirdi. 

Londra temaslarını TAK muhabirine değerlendiren Özersay, Londra’da Birleşik Krallığın AB’den çıkışı (Brexit) sonrasında ortaya bazı fırsatlar doğacağı gerçeğinden yola çıkarak, bu ülke ile yıllar önce olduğu gibi yeniden doğrudan ticaret yapılması için görüşmeler yaptıklarını, bu konuyu gündeme taşımaya çalıştıklarını söyledi. 

Brexit ile birlikte yıllar önce yapılan doğrudan ticarete yeniden başlanabileceğine dikkat çektiklerini, bu konuda Lordlar Kamarasında görüşmeler yaptıklarını, ayrıca milletvekilleri ile görüştüklerini ifade eden Özersay, özellikle Brexit öncesinde İngiltere’nin AB ile bundan sonra ticaretin nasıl yapılabileceğinin konuşulduğu bu günlerde yapılan bu ziyaretin önemli olduğunu vurguladı. 

Kıbrıs sorununun bugün içinde bulunduğu durumun daha doğru anlaşılması ve farklı çözüm önerilerinin uluslararası toplumun gündemine taşınmasının önemine de dikkat çeken Bakan Özersay, “Proaktif bir diplomasi ile Kıbrıs Türk’ünün sesini duyurmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
ÖzersayLondraülkeHaberKıbrıs
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