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Özersay önemli açıklamalarda bulundu

18 Haziran 2019 Salı 19:14
Özersay önemli açıklamalarda bulundu

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le sosyal içerikli bir yemekte eşleriyle birlikte bir araya geldiklerini kaydetti ve “Müzakerelerden dolayı uzun yıllardır tanıdığım Anastasiadis’le sosyal bir yemekte eşleriyle  birlikte bir araya gelmem doğal bir şey” dedi.

Özersay konuyla ilgili “bana haber verilmedi” şeklinde bir sitemkar yaklaşımla hareket edilmesini çok sağlıklı bir yaklaşım olarak görmediğini de vurguladı.

Özersay,  “Nedense ülkenin gündemini Cumhurbaşkanlığı, sözcüsü aracılığıyla böyle bir konuyla meşgul etme ihtiyacı hissetmiştir,  memlekette yapacak çok işimiz vardır, bu konuya bu şekilde yaklaşılmasını görmekten üzüntü duydum” dedi.
Özersay Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken basına açıklamalarda bulundu ve süt fiyatları da dahil olmak üzere bazı konuların toplantıda tartışılmaya devam ettiğini, toplantının bir süre daha devam edeceğini kaydetti.

“DOĞAL BİR ŞEY”
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun kendisinin  Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le  gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili değerlendirmelerine karşılık veren Özersay,  Anastasiadis’le eşleriyle birlikte birisinin kendi evinde düzenlediği  bir sosyal yemekte bir araya geldiklerini kaydetti ve  uzun yıllar müzakere masasında birlikte çalıştığı, müzakerelerden dolayı uzun yıllardır tanıdığı Anastasiadis’le sosyal bir yemekte eşleriyle  birlikte bir araya gelmelerinin doğal bir şey olduğunu belirtti.
Bir sosyal temas olan bu yemek ertesinde de sonrasında da Bakanlar Kurulu ve Başbakan’a bilgi verdiğini dile getiren Özersay, şunları kaydetti:

“Bilgi verme vermeme bağlamında madem ki rahatsızlıktan bahsediliyor, örneğin  Akıncı birisinin evinde AKEL  Lideri ile bir sosyal görüşme gerçekleştirdiğinde,  ne öncesinde ne de ertesinde bu  bana bu ülkenin dışişleri bakanı olarak kimse bilgi vermedi .  Bir diğeri Guterres Belgesi’nin stratejik bir belge olarak Rum tarafına önerildiğini de ben basından öğrendim ve o dönemde başbakan olan Erhürman da bunu bilmiyordu.  Benim şimdi çıkıp bunları mı söylemem gerekir. Biz görevlerimizi olması gerektiği gibi yerine getirmeye devam ediyoruz, ama sosyal içerikli yapmış olduğumuz görüşmeler üzerinden ‘bana haber verilmedi’ şeklinde bir sitemkar yaklaşımla hareket edilmesini çok sağlıklı bir yaklaşım olarak görmüyorum.” 

AKINCI’NIN KENDİSİNİ DEĞİL BAŞBAKAN’I ARAMASINA ELEŞTİRİ…
Akıncı’nın   katıldığı sosyal içerikli bir yemeği teyit etmek için  kendisini değil Başbakan’ı aramasını  ve  Başbakana  yaptıkları bu görüşmeyi basına açıklama konusunda bir şey sormamasına rağmen bunu basına açıklamasını eleştiren Özersay,  telefon görüşmesi ertesinde sanki gizli bir şey varmış gibi  “böyle bir şeyi tespit ettik, Dışişleri Bakanı’na sorduk da söylemedi, Başbakandan öğrendik” şeklinde bir hava yaratıldığını savundu  ve bununla ilgili şunları kaydetti: 

“Cumhurbaşkanı Sözcüsünün kendi ifadesiyle bu devlet geleneklerine ve ciddiyete terstir, siyasi etik değerlerle de bağdaşmaz, bu ifadeleri tekrar etmek durumundayım….”

Özersay, görevlerinin gereği olarak, zanlıların ya da suçluların karışlıklı olarak taraflara iade edilmesi,  konularında her iki tarafın da yararına olacak gelişmelerin yaşanmasının taraflar arasında yapılan gayrı resmi ve gizli görüşmeler sonucunda elde edilen bir başarılı sonuç olduğunu da kaydetti ve “Eğer rahatsızlık bununla ilgiliyse, bu bizi üzer bu somut örnek tek başına özellikle bazı konuların özellikle gayrı resmi ve gizli bir şekilde yürütülerek başarıyla sonuçlandırılabileceğinin en somut örneğidir, dolayısıyla  bu aşamada bunu hatırlatmakla yetineyim” dedi.

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Son Güncelleme: 18.06.2019 20:51
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberBakanlar KuruluKudret Özersay
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Gülsen 2019-06-18 21:30:21

Maalesef size inanmak zor
Geçmişteki hükümet döneminde sizden beklentilerimiz çoktu
Maalesef s iz de bu bu halkı hayal kırıklığına uğrattınız

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dervis 2019-06-18 22:30:04

akinci halktan yuzde 60 oy alarak secildi. yuzde 60"in iradesini cignedin. bu halk sana gereken cevabi ilk secimde verecek..merak etme.. garagoz sen da..

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Doğru Söz 2019-06-18 22:08:39

1. Cunhurbaşkanından gizlerken sosyal etkinlik, Başbakana söylerken resmi mi oldu?
2- Altlar üstlere bilgi verir. Üstler altlara değil.
3- Sn. Cumhurbaşkanı her zaman maksimum
şeffaf olmuştur. Kudret gibi değil.
4- Rumlarla gizli görüşenler vatan haini mi sosyal mi oluyor?
Sn. Cumhurbaşkanına saygımız sonsuz. kudret bir daha karmada bile sana oy verecek olursam elim kırılsın.

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